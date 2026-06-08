Balerdi lesionado: Scaloni evalúa opciones para completar la lista de Argentina en el Mundial

El defensor Leonardo Balerdi quedó desafectado por una lesión y el técnico de la selección argentina analiza si usa el cupo para reforzar la defensa u otra posición, con Marcos Senesi como principal candidato.

La selección argentina enfrentó una situación de última hora cuando el defensor Leonardo Balerdi , del Olympique de Marsella, sufrió un desgarro en el sóleo derecho que le imposibilitó participar en el Mundial 2024 .

Inicialmente incluido en la lista preliminar, Balerdi quedó oficialmente desafectado del plantel que dirige Lionel Scaloni. Este escenario no es nuevo para el entrenador, quien ya tuvo que manejar bajas por lesión en ediciones anteriores: en 2018 Manuel Lanzini fue reemplazado por Enzo Pérez, y en 2022 Joaquín Correa y Nicolás González dieron paso a Thiago Almada y Ángel Correa.

El reglamento de la FIFA permite realizar modificaciones en la nómina de 26 jugadores hasta 24 horas antes del debut, previsto para el 16 de junio ante Argelia, siempre que se trate de una lesión o enfermedad debidamente certificada. La baja de Balerdi obliga a Scaloni a replantear la lista, que fue presentada a finales de mayo y no exige que el sustituto ocupe la misma posición, salvo en el caso de los arqueros.

El cuerpo técnico, consciente de que varios jugadores arrastran molestias físicas, se tomará unas horas para evaluar alternativas y decidir si usa el cupo para reforzar la defensa u otro sector. El principal candidato a reemplazar a Balerdi es Marcos Senesi, defensor zurdo de 29 años que completa una excelente temporada en el Bournemouth inglés y está en la órbita del Tottenham.

Sin embargo, su perfil zurdo juega en contra, ya que Argentina ya cuenta con varias opciones para el lateral izquierdo: Nicolás Tagliafico y Medina, más la polivalencia de Lisandro Martínez. Senesi fue el último defensor en quedar fuera de la lista original, aunque su buena presencia en el juego aéreo y su experiencia podrían ser valiosas.

Otros nombres que figuran en la lista de 55 y podrían ser convocados reglamentariamente son el central derecho Valentín Barco, del Getafe, una de las sorpresas de la prelista de marzo pero que no sumó minutos en la fecha FIFA; y los jóvenes Tomás Avellaneda, arquero de Talleres, y Agustín Ovando, de 18 años, mediocampista de Vélez, cuya inclusión requeriría una autorización especial de la FIFA por no estar en la lista preliminar.

Incluso se barajó la posibilidad de sumar un noveno defensor, pero Scaloni finalmente se inclinó por mantener ocho especialistas, con Nahuel Molina y Gonzalo Montiel por la derecha; Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Balerdi (hasta su lesión) y Lisandro Martínez como centrales; y Tagliafico y Medina por la izquierda. La decisión final no tomará en cuenta solo la vacante en la defensa.

Scaloni admitió que no todos los jugadores están al ciento por ciento física y mentalmente, y que el cupo podría destinarse a reforzar otra zona del equipo. En el amistoso del martes ante Islandia, el técnico aprovechará para darle minutos a dos futbolistas que integraban la prelista y viajaron a Estados Unidos como respaldo: el delantero de Palmeiras, que puede ocupar diferentes puestos en ataque, y el mediocampista Exequiel Palacios, aunque este último ya estaba en la lista principal.

Capaldo, otro de los convocados, suma versatilidad al poder jugar como líbero, interno por la derecha o mediocampista central. Mientras tanto, la atención también está puesta en el estado físico de otros integrantes del plantel, como Julián Álvarez, quien arrastra una lesión, y la evolución de los lesionados en los últimos entrenamientos.

La victoria 2-0 sobre Honduras fue un alivio, pero Scaloni fue cauteloso: "No quiero alarmar, pero no estamos al 100% con muchos jugadores y a lo mejor esa decisión no pasa solo por un central. Vamos a esperar. Tenemos otro partido para sacar conclusiones". De esta manera, la modificación de la lista se convertirá en un ejercicio de estrategia y gestión de recursos, con el objetivo de llegar al debut ante Argelia con el plantel más equilibrado y saludable posible





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