Balean la casa del hermano de la Tota Santillán en medio de la investigación por su muerte

La vivienda de Horacio Santillán fue atacada a tiros mientras la Justicia indaga la muerte del conocido conductor. El hecho ocurrió en La Matanza y no hubo heridos, pero genera gran preocupación.

La madrugada del jueves se vivió un momento de terror en la casa de Horacio Santillán, hermano del fallecido conductor de televisión Tota Santillán . Mientras varios integrantes de la familia compartían un momento de reunión en el jardín de la vivienda ubicada en la calle José Ingenieros, en el partido bonaerense de La Matanza, dos disparos perforaron el silencio del barrio.

Los proyectiles impactaron en la fachada de la propiedad, dejando marcas visibles que dan cuenta de la violencia del ataque. Afortunadamente, ninguno de los presentes resultó herido, pero el susto fue mayúsculo.

El episodio, que ya es investigado por la policía, se suma a una serie de hechos delictivos que vienen afectando a la familia Santillán en los últimos meses, justo cuando la Justicia avanza en el esclarecimiento de la muerte de la Tota, ocurrida en circunstancias que aún son materia de investigación. El periodista Diego Esteves, conductor del programa Mitre Live, fue uno de los primeros en dar a conocer la noticia.

Durante su emisión, relató que allegados a la familia le hicieron llegar un video del momento posterior a la balacera.

'Estaban tomando mate en el jardín cuando escucharon dos detonaciones. Inmediatamente se tiraron al suelo y luego vieron los agujeros en la pared. Fue una escena aterradora', contó el comunicador. Las imágenes muestran a los familiares consternados y los impactos de bala en la estructura de la casa.

Horacio Santillán, visiblemente afectado, prefirió no hacer declaraciones públicas, pero fuentes cercanas indicaron que se encuentra 'muy asustado' y que considera que 'está vivo de milagro'. Este no es el primer incidente de inseguridad que sufre la familia. En los últimos meses, la casa de Horacio había sido desvalijada en dos ocasiones. En esos robos, los delincuentes se llevaron objetos de valor y causaron daños materiales.

El propio Horacio había manifestado sospechas sobre quiénes podrían estar detrás de esos hechos, aunque nunca presentó denuncias formales. La seguidilla de episodios violentos ha generado una creciente preocupación en el entorno familiar, que ahora teme por su integridad física.

'Ya le robaron dos veces y ahora le disparan a la casa. Esto no es normal, algo está pasando', expresó un vecino que prefirió mantener el anonimato. La balacera ocurre en un contexto particularmente delicado: la investigación por la muerte de la Tota Santillán, ocurrida semanas atrás, aún no ha arrojado resultados concluyentes. El conductor, conocido por su extensa trayectoria en la televisión argentina, falleció en circunstancias que la Justicia investiga como posibles homicidio.

Las autoridades han tomado declaraciones a testigos y analizan pruebas, pero hasta el momento no hay detenidos. La familia Santillán ha manifestado su confianza en la labor judicial, aunque también han expresado su temor a represalias.

'No sabemos si esto está relacionado con la muerte de mi hermano, pero no podemos descartarlo', señaló un familiar en off. Las autoridades policiales ya han iniciado las investigaciones para dar con los responsables del ataque. Se revisan las cámaras de seguridad de la zona y se espera que los peritajes balísticos puedan aportar pistas sobre el origen de las armas utilizadas.

Mientras tanto, la familia permanece en vilo, con la esperanza de que la Justicia pueda esclarecer no solo este ataque, sino también la muerte de la Tota Santillán. El caso ha conmocionado a la comunidad de La Matanza y al ámbito del espectáculo, donde la figura del conductor es recordada con cariño. La incertidumbre reina, y el miedo se ha instalado en el hogar de los Santillán, que solo pide paz y justicia





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