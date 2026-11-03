Balance negativo: Un año de crisis deportiva y cambios en la presidencia de River Plate

River Plate cumple un año de gestión bajo la presidencia de Claudio Di Carlo, caracterizado por resultados futbolísticos negativos, la salida de Marcelo Gallardo y problemas institucionales con AFA.

Este martes 3 de noviembre se cumple un año exacto de la asunción de Claudio Di Carlo en la presidencia de River Plate. Con apenas 36 años y el respaldo del 61% de los votos de los socios, Di Carlo reemplazó a Jorge Brito en el trono del club millonario. Un periodo de gestión que, en términos futbolísticos, ha sido marcado por un balance netamente negativo, a pesar de algunos avances institucionales.

Gestión Di Carlo y crisis deportiva

La primera gran decisión estratégica de Di Carlo fue renovar el contrato de Marcelo Gallardo antes del Súper del Clausura 2025. Gallardo llegaba golpeado por los traspiés de su segundo ciclo, pero la directiva apostó fuerte por extender el vínculo por un año más. El cierre de ese año 2025 fue altamente negativo, marcado por la derrota ante Boca Juniors en el primer superclásico perdido desde la asunción de Di Carlo.

Also read Boca Juniors celebra aniversario del título 2015 ante River Plate

Posteriormente, River fue eliminado en octavos de playoffs contra Racing Club. Tras 11 temporadas de participación ininterrumpida en competiciones internacionales, el club enfrentó un momento crítico. La gestión de Di Carlo arrastra un saldo adverso en el rectángulo de juego, contrastando con la expectativa inicial de su mandato.

Renovaciones y mercado de pases

Para el inicio de 2026, el primer mercado de pases fue significativamente más moderado que el de su antecesor. El club firmó a Tobías Ramírez y sumó a préstamo a Fausto Vera, Matías Viña y al ecuatoriano Kendry Páez. En acuerdo con Gallardo, se despidió de figuras clave de la era Madrid, como Pity Martínez, Nacho Fernández, Enzo Pérez y Milton Casco.

Advertisement

El ciclo técnico de Gallardo no sobrevivió a las presiones. En febrero, tras una derrota ante Vélez, el técnico anunció su salida para intentar descomprimir el ambiente en el Monumental. River Plate celebró una despedida decorativa con una victoria 3-1 ante Banfield, momento en el que Di Carlo inició la búsqueda urgente de un nuevo director técnico.

Llegada de Coudet y conflictos institucionales

Héctor Coudet debutó el 12 de marzo contra Huracán en el Ducó, contratado especialmente para levantar el ánimo del plantel. El ciclo arrancó con seis victorias en siete partidos, pero la derrota en el Superclásico, con polémica arbitral, cambió el rumbo. Coudet perdió crédito rápidamente, agravado por la caída en la final del Apertura contra Belgrano.

Paralelamente, Di Carlo anunció el alejamiento de River de las reuniones del Comité Ejecutivo de AFA, liderado por Claudio Tapia. Este acto tensionó las relaciones institucionales, a pesar de que Tapia apoyó la asunción de Di Carlo el año anterior. También se integró al área deportiva Stéfano, quien buscaba un giro en la conducción tras la era Gallardo.

Error táctico y despido técnico

Antes del Mundial, River Plate separó a pesados como Germán Pezzella y Paulo Díaz, y juveniles como Ian Subiabre. La intención era compensar pérdidas económicas y aliviar la masa salarial, pero el plan falló por la mediatización. Di Carlo reconoció posteriormente que el método fue un error. Coudet recibió un duro golpe al eliminar a River de la Copa Argentina ante Aldosivi.

Advertisement

A pesar de una inversión millonaria de casi 67 millones de dólares en el segundo semestre, el equipo no recuperó la jerarquía. Se incorporaron campeones del mundo como Nicolás Otamendi, Ángel Correa y Thiago Almada, además de uruguayos como Gio González y Mauro Arambarri. El ciclo de Coudet terminó en agosto con la eliminación en octavos de la Sudamericana ante Independiente Santa Fe por penales.