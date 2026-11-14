Balance del Papa León XIV en Argentina: Evangelización y Doctrina Social

El senador José Mayans analiza los ejes centrales de la visita del Papa León XIV a Argentina, destacando la evangelización, la doctrina social y el llamado a construir una vida digna.

El senador nacional José Mayans presentó un análisis detallado sobre la reciente visita del Papa León XIV a la Argentina, identificando dos pilares fundamentales en el mensaje del pontífice. Durante una entrevista concedida a Radio 750, el legislador detalló cómo la misión de evangelización y la doctrina social de la Iglesia marcaron el tono central de los discursos públicos.

Ejes Centrales de la Visit a la Argentina

José Mayans explicó que la mirada transmitida por el sumo pontífice abarcó dimensiones críticas como la función del Estado, el trabajo, la economía, la ecología y la necesidad imperiosa de construir una vida digna para todos los ciudadanos. El primer eje identificado por el senador fue la misión esencial del Evangelio, destacando la predicación como el núcleo de la labor pastoral del líder católico.

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Doctrina Social y Visión Política

El segundo aspecto subrayado por el representante nacional fue la doctrina social de la Iglesia, definida por Mayans como la visión política, económica y social que la institución posee respecto a las políticas del Estado, el trabajador, la empresa y la ecología. Esta visión se presenta como un marco ético que debe guiar la acción gubernamental y privada hacia el bien común.

Mensaje en el CCK y Trabajo

Mayans destacó especialmente las palabras del Papa León XIV en el Centro de Convenciones de La Plata (CCK), donde se enfatizó la función pública como un servicio al prójimo. El senador subrayó las referencias al trabajo como fuente inherente de dignidad humana, así como la responsabilidad específica que recae sobre los empresarios en el uso adecuado de los recursos naturales disponibles.

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Conceptos Económicos y Morales

Una de las ideas centrales resumidas por el legislador fue la frase "El capital al servicio de la economía y esta al servicio del bienestar del hombre", reflejando un modelo donde la economía no es un fin en sí misma. Mayans también interpretó los pasajes en los que el pontífice aludió a los mandamientos "No matarás" y "No robarás" extendiendo el segundo más allá de la defensa de la propiedad privada.

Responsabilidad y Esperanza Ciudadana

El senador aclaró que no robar implica no quitarle el futuro a la gente, a los trabajadores, a los jóvenes en la educación o a los jubilados, recordando que la propiedad tiene una "hipoteca social" y debe servir al bienestar común. Finalmente, Mayans resaltó el llamado a construir la paz y cómo millones de personas expresaron esperanza en las calles, instando a Gobierno y oposición a estar a la altura de las circunstancias para lograr un país decente.