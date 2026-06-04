Balacera en Lacarra y Echauri deja a un niño herido de gravedad

Una madre y su hijo fueron víctimas de un tiroteo en la esquina de Lacarra y Echauri. El menor recibió diez disparos de perdigones y fue trasladado al Hospital de Niños en estado reservado. La policía recuperó armas y sustancias ilícitas en el sitio.

En la madrugada de este lunes, a escasos minutos de las ocho, una violenta balacera sacudió la tranquila zona del cruce entre las calles Lacarra y Echauri , dejando a la comunidad en estado de shock.

Según informó la policía, el incidente comenzó cuando una madre y su hijo de ocho años, quienes regresaban a pie después de comprar materiales para una actividad escolar, se encontraron inesperadamente en el blanco de un individuo armado. La madre recuerda haber doblado la esquina tras pasar una librería cuando, de repente, escuchó disparos y sintió una oleada de adrenalina que la impulsó a intentar proteger a su hijo.

A pesar de sus esfuerzos desesperados por apartar al menor de la línea de fuego, el niño recibió diez impactos de perdigones de una escopeta calibre 22, impactando principalmente en el pecho y una de sus piernas. Tras el tiroteo, el pequeño fue urgido al Hospital de Niños, donde los médicos lo atendieron en estado reservado; afortunadamente, el menor no perdió el conocimiento y, aunque sufrió heridas considerables, su pronóstico es estable y se espera una recuperación completa





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