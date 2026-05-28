Balacera contra supermercado chino deja un muerto y desencadena operativo policial en Rosario

Un tiroteo contra un comercio chino en la zona oeste de Rosario termina con la muerte de un jubilado y la detención de cuatro sospechosos mientras la investigación se centra en posibles motivaciones criminales.

Un intenso tiroteo sacudió la zona oeste de Rosario el pasado martes cuando un grupo de individuos armados abrió fuego contra la fachada de un supermercado de origen chino ubicado en la intersección de Sanguinetti al 5200, cerca del bulevar Seguí y Camilo Aldao.

Las balas impactaron en la vitrina del comercio y en el entorno inmediato, dejando como único fallecido a un hombre de 73 años que se desempeñaba como jubilado y vecino del barrio. Las autoridades aún no han determinado si el ataque estuvo motivado por un objetivo personal o si el anciano fue víctima colateral de una disputa entre bandas criminales.

Tras el caótico episodio, la Policía de la Provincia desplegó un operativo de gran magnitud en el sector, instalando patrullas, estableciendo un vallado perimetral y activando a los peritos de la unidad de investigación de delitos violentos para la recolección de pruebas balísticas, huellas y grabaciones de videovigilancia. El testimonio de los residentes del sector aportó detalles sobre el momento del atentado.

Un vecino que vivía justo al lado del supermercado describió cómo, mientras tomaban cerveza con otros jóvenes en la puerta del local, escucharon los disparos y vieron cómo el hombre mayor, quien frecuentemente advertía a sus compañeros sobre la inseguridad del barrio, cayó al suelo sin vida. El testigo recordó conversaciones previas en las que el jubilado señalaba que la zona estaba plagada de actividades ilícitas y que los delincuentes rondaban con frecuencia.

Según sus declaraciones, el fallecido había advertido a varios residentes sobre la presencia de grupos armados, lo que encaja con la hipótesis de que el ataque pudo estar ligado a disputas territoriales o a la extorsión de comercios locales. En los minutos posteriores al tiroteo, efectivos del Comando Radioeléctrico realizaron una serie de operativos de identificación y captura.

Por orden del fiscal de homicidios dolosos, Franco Miatello, fueron detenidos cuatro sospechosos de 19, 24, 38 y 60 años de edad, quienes podrían estar vinculados con el hecho. Durante la diligencia se encontraron prendas de vestir que coincidían con la indumentaria observada en las grabaciones de los sistemas de seguridad del supermercado. Los detenidos fueron trasladados a una sede policial para ser interrogados y para la realización de pruebas forenses que permitan esclarecer la autoría del ataque.

La Fiscalía mantiene la reserva sobre las hipótesis que rodean el caso, mientras se continúan las investigaciones para determinar si existió un móvil económico, una venganza personal o simplemente un acto de violencia aleatorio que cobró la vida de un ciudadano inocente





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