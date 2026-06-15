Baja del petróleo impulsa a aerolíneas mexicanas tras acuerdo Trump-Irán

Los precios del crudo caen más de 4% tras el anuncio de un acuerdo de paz entre EE.UU. e Irán que prevé reabrir el estrecho de Ormuz. Volaris y Aeroméxico lideran las ganancias en la Bolsa Mexicana, con subidas de 6.39% y 5% respectivamente, beneficiándose de la reducción en costos de combustible, aunque persisten riesgos geopolíticos.

El lunes, los mercados financieros mexicanos respondieron positivamente a la baja en los precios internacionales del petróleo , impulsando las acciones de las principales aerolíneas del país.

Volaris lideró las ganancias con un avance de 6.39%, alcanzando un precio de MXN$14.65 por acción, mientras que Aeroméxico subió 5% para ubicarse en MXN$31.50 por título en la Bolsa Mexicana de Valores. Este movimiento alcista se originó tras el anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre un acuerdo de paz con Irán, programado para firmarse el 19 de junio en Suiza.

El pacto incluye la reapertura del estrecho de Ormuz, una vía marítima crucial por donde circula aproximadamente una quinta parte del petróleo consumido globalmente. La noticia alivió los temores de posibles interrupciones en el suministro energético y generó una presión a la baja en los precios del crudo. El West Texas Intermediate (WTI) retrocedió 4.9% hasta US$80.66 por barril y el Brent cayó 4.7% a US$83.70.

Analistas de GBM señalaron que la caída en el precio del petróleo reduce las preocupaciones sobre nuevas presiones inflacionarias, favoreciendo a las acciones, aunque persisten interrogantes sobre la implementación del acuerdo y el avance de las negociaciones nucleares. Estrategas de Actinver consideran que el pacto tendría elementos para ser duradero, como el retiro de embarcaciones estadounidenses de la región, pero advierten que el mercado seguirá atento a su implementación y a las negociaciones sobre el programa nuclear de Irán.

La reducción en los costos del combustible es particularmente significativa para las aerolíneas, dado su peso en la estructura de gastos. En el primer trimestre de 2026, Volaris destinó alrededor del 32.7% de sus ingresos a combustible. La aerolínea reportó ingresos por US$770 millones, un incremento anual de 13.6%, pero sus gastos operativos crecieron 15% a US$791 millones, profundizando su pérdida neta a US$71 millones desde los US$51 millones del año anterior.

Volaris había retirado previamente su guía financiera para 2026 y estima para el segundo trimestre un margen EBITDA cercano al 13%, considerando un precio promedio de la turbosina de alrededor de US$4 por galón. Este contexto de menores precios del petróleo ofrece un respiro temporal al sector aeronáutico, aunque la volatilidad geopolítica y la incertidumbre en la implementación del acuerdo mantienen un sesgo de cautela entre los inversores





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