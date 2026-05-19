Baja de la inflación en abril y expectativas de mayores caídas en el IPC por mayo

La baja de la inflación del mes pasado y las expectativas de mayores caídas en el IPC en mayo inspiran optimismos en el mercado sobre el reinicio del proceso de desinflación. Se espera un análisis graduado de la baja de la inflación en mayo, seguida de perspectivas de mayores caídas en el IPC en los próximos meses.

El IPC de abril registró la primera disminución de la inflación desde mayo de 2025, lo que anima la reanudación del proceso de desinflación . La baja de la inflación hasta mayo podría ser de 2,15% mensual, levemente por debajo de los datos de alta frecuencia que evolucionan al 2,2% a 2,4% mensual.

En el corto plazo, se espera que la inflación promedia 1,60% mensual entre junio y septiembre, pero con mayor inercia entre fines del 2026 y principios del 2027, con un promedio del 1,75% mensual entre octubre y abril. El mercado espera que la desinflación se profundice a la zona de 2,1% mensual en mayo y que pueda perforar el umbral del 2% mensual de forma sostenible en junio y julio





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