La Scaloneta enfrentó a Costa Rica en un Estadio Mario Kempes con capacidad reducida, donde los altos costos de las entradas limitaron la concurrencia masiva.

La Selección Argentina debutó en el Estadio Mario Kempes ante Costa Rica en un encuentro amistoso que evidenció una notable disminución en la concurrencia de aficionados. A diferencia del entusiasmo desbordante de la era pre-Messi o los picos del Mundial de Qatar 2022, esta ocasión presentó un escenario distinto marcado por la falta de llenado en las tribunas. El equipo dirigido por Lionel Scaloni, conocido como la Scaloneta, disputó el partido sin el respaldo masivo habitual en escenarios internacionales recientes.

El impacto de los precios en la afluencia

Los datos revelan que la capacidad del estadio, que alcanza los 57.000 espectadores, no se completó debido a factores económicos que disuadieron al público local. Según un relevamiento realizado por el diario Olé, la estructura de precios para los accesos directos al estadio fue determinante en esta decisión. Las entradas de categoría popular, destinadas al sector más amplio de la afición, tuvieron un costo inicial de 95.000 pesos, cifra que se redujo a 80.000 pesos. Por su parte, las plateas ofrecieron tarifas que oscilaban entre los 125.000 pesos y los 145.000 pesos.

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Comparativa con otros eventos deportivos

Para contextualizar el nivel de accesibilidad, es necesario contrastar estas cifras con los valores vigentes en otros torneos nacionales. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) establece que el precio de las entradas populares para los partidos de la Liga Profesional es de 50.000 pesos. Esta diferencia de costos representa un aumento significativo para el aficionado común. La brecha entre el precio del fútbol profesional y el de los encuentros internacionales de la Selección Nacional se presenta como una barrera considerable.

Logística y formato de venta de entradas

La experiencia de asistencia también se vio complicada por la logística impuesta para la adquisición de los boletos. Tal como ocurrió en el partido previo contra Uruguay, las entradas debían retirarse físicamente en puntos específicos, abandonando el formato digital. Este requisito de presencia personal para recoger los tickets físicos añadió una capa de dificultad logística para los aficionados que ya decidían con antelación si asistirían. La exigencia de ir al lugar de retiro antes del lunes a la noche limitó la flexibilidad de compra.

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Reacción de la afición en Córdoba

A pesar de la baja asistencia general, persistieron grupos de hinchas que organizaron acciones simbólicas para demostrar su apoyo. La delegación de aficionados llegó al estadio mediante cuatro autobuses, vistiendo la casaca azul y blanca. En la previa, se desplegó una bandera gigante para recibir al plantel, manteniendo viva la tradición del aguante en La Docta. Sin embargo, esta acción no logró compensar la ausencia masiva de sectores populares.

Contexto geográfico y temporal

La disputada en Córdoba marcó el retorno de la Selección al interior del país tras el duelo contra Bolivia. La capital cordobesa había sido sede de encuentros clave, incluyendo la victoria contra Uruguay en la Bombonera. Este año futbolístico, que incluyó la remontada ante Inglaterra y la derrota ante España, cerró con este escenario mixto. La Scaloneta, aunque campeona de dos Copas América, enfrentó un desafío de asistencia sin precedentes recientes en el Estadio Mario Kempes.