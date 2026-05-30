Bahia vs. Botafogo en vivo por la fecha 18 de Brasileirão

Seguimiento en vivo del partido entre Bahia y Botafogo por la fecha 18 de Brasileirão. El partido se jugará el sábado 30 de mayo a las 17:30hs. en el estadio Arena Fonte Nova, en Salvador.

Bahia vs. Botafogo jugarán por la fecha 18 de Brasileirão el sábado 30 de mayo. El partido se jugará a las 17:30hs. en el estadio Arena Fonte Nova, en Salvador.

El encuentro se puede seguir en vivo desde las 17:30hs. en TyC Sports. En el partido, el capitán de Bahia será Willian José y el capitán de Botafogo será Alex Telles. En la primera mitad del partido, Botafogo anotó un gol con Huguinho. También hubo varias incidencias en el partido, como tarjetas amarillas y faltas de ambos equipos.

En la primera mitad, Erick Pulga de Bahia tocó la pelota con la mano y el árbitro cobró tiro libre indirecto. También hubo un tiro de esquina para Botafogo que lo ejecutó Álvaro Montoro. El partido sigue en vivo y se puede seguir en TyC Sports





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