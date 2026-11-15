Búsqueda de identidad biológica: Familia de Florencia busca respuesta por cambio de bebés

Rocío Robles lleva 35 años buscando a su hermana Florencia, víctima de un presunto cambio de bebés en 1990. Analiza el caso y el impacto legal.

Una mujer que busca a su hermana Florencia desde hace 35 años enfrenta la dolorosa posibilidad de haber sido víctima de un cambio de bebé s en el momento del parto. Esta hipótesis surge tras la confirmación de que su madre compartía habitación con una mujer que tenía problemas de adicciones y había manifestado su intención de entregar a su bebé al nacer. El caso ha generado una profunda búsqueda de identidad biológica que ha involucrado acciones judiciales y análisis genéticos privados durante más de tres décadas.

El Intercambio Presunto en 1990

Florencia, a quien sus padres habían decidido llamar así, nació en buen estado de salud el 10 de julio de 1990. Sin embargo, todo cambió la madrugada de ese día cuando su madre fue informada de forma abrupta sobre el supuesto fallecimiento de la recién nacida. La madre relata que estaba compartiendo la estancia con otra mujer al momento del parto y que, debido a la vulnerabilidad de su compañera de cuarto, surgió la teoría de un posible engaño. La enfermera entró en la habitación a medianoche y notificó que la bebé se estaba ahogando, llevándosela inmediatamente. Cuando regresaron, informaron que había muerto, pero el cuerpo entregado presentaba malformaciones que no coincidían con los controles médicos iniciales, los cuales habían confirmado que Florencia había nacido en buen estado de salud.

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Acciones Legales y Exhumación de Restos

En busca de respuestas concretas sobre la identidad de su hija, la familia inició un reclamo judicial por mala praxis que se prolongó durante 15 años y quedó sin resolución final. Durante este periodo, la incertidumbre afectó profundamente a los padres, quienes nunca pudieron cerrar el duelo por la pérdida que consideraban injusta y sospechosa. Años después, la hermana de Florencia, Rocío Robles, decidió retomar la búsqueda activa cuando tuvo la posibilidad económica de viajar a Buenos Aires y gestionar los trámites necesarios. Rocío impulsó la exhumación de los restos para realizar un análisis de ADN de manera privada, aunque este intento inicial no logró obtener las respuestas genéticas definitivas que esperaban para confirmar o descartar el intercambio.

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Iniciativas de Identidad y Acceso a Pruebas Genéticas

Rocío Robles ha convertido su dolor personal en una misión para ayudar a otras familias que atraviesan situaciones similares de pérdida de identidad. Ha señalado que existen organizaciones que facilitan el acceso a estudios genéticos para personas que no tienen los recursos económicos necesarios. Según su experiencia, es posible depositar el ADN de manera privada y enviar las muestras por correo a laboratorios especializados, lo que democratiza el acceso a la verdad biológica. Estas redes de apoyo son fundamentales en casos donde la burocracia o la falta de fondos han obstaculizado la búsqueda de la identidad real durante décadas.

El Rol de la ONG en Rosario

Un actor clave en esta lucha es una organización sin fines de lucro con sede en Rosario, que acompaña activamente las búsquedas de identidad biológica y gestiona el envío de muestras a bancos genéticos internacionales. Esta institución proporciona el marco técnico y emocional necesario para que las familias puedan superar las barreras administrativas y acceder a pruebas de ADN confiables. La colaboración con esta ONG permite que casos como el de Florencia, que datan de hace treinta y cinco años, puedan ser investigados con herramientas modernas. El trabajo conjunto entre familias y organizaciones civiles es esencial para desentrañar verdades ocultas en hospitales y sistemas de salud antiguos, asegurando que la justicia biológica sea alcanzada independientemente de la antigüedad del caso.