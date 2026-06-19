Ayyoub Bouaddi, la revelación de 18 años que ilumina a Marruecos en el Mundial 2026

El mediocampista marroquí de 18 años, formado en Francia y figura del Lille, deslumbró en el debut de Marruecos ante Brasil y se perfila como una de las sensaciones del torneo, con clubes como Arsenal ya atentos a su progression.

Ayyoub Bouaddi , el joven volante de 18 años, se ha convertido en una de las revelaciones del Mundial 2026 tras su destacada actuación en el empate 1-1 entre Marruecos y Brasil.

Aunque llegó al torneo como una promesa, su personalidad, despliegue físico y capacidad para manejar los tiempos del juego ante futbolistas de primer nivel le permitieron sobresalir en su debut mundialista. Nacido en Aix-en-Provence, Francia, Bouaddi pasó por las selecciones juveniles galas e incluso fue capitán de la Sub-21, pero decidió aceptar la propuesta de la federación marroquí, lo que fue aprobado por la FIFA en mayo de este año.

Su crecimiento en el Lille, donde ya acumula tres temporadas como profesional y 42 partidos oficiales en la campaña 2025/26, explica por qué tantos clubes siguen de cerca su evolución. Destaca por su madurez, capacidad de recuperación, organización del juego y soluciones bajo presión, cualidades que le han valido el apodo de "Einstein del fútbol" en Francia debido a su excelente rendimiento académico, incluyendo un concurso de oratoria en el Palacio del Elíseo a los 15 años y notas sobresalientes en bachillerato científico.

Arsenal aparece entre los clubes interesados, y en Inglaterra ya especulan con una posible transferencia millonaria tras el Mundial. El propio Bouaddi manifestó su felicidad por el interés, pero subrayó que su enfoque actual está puesto en la competencia: "Estoy muy feliz de saber que algunos clubes están interesados en mí. Pero por ahora solo estoy centrado en el Mundial y vamos a darlo todo para hacer el mejor recorrido posible"





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