Autoridades provinciales y municipales trabajan en la reconstrucción tras el tornado del 12 de noviembre en Embarcación, mientras líderes indígenas protestan por la lentitud en la ayuda humanitaria.

Distintas agencias del Estado provincial y organizaciones de la sociedad civil mantienen sus operaciones en Embarcación, ubicada en el departamento San Martín, a más de 250 kilómetros de la ciudad de Salta. Las instituciones se encuentran comprometidas en la recuperación de la estructura física de la ciudad y en la atención de las necesidades esenciales de sus habitantes, los cuales resultaron seriamente afectados por un tornado que ocurrió el pasado 12 de noviembre. Esta actividad de rescate y reconstrucción continúa desarrollándose en un contexto de tensión social, donde se están llevando a cabo protestas en reclamo de una mayor agilidad en la entrega de ayuda para arreglar viviendas y restablecer los servicios básicos.

Coordinación estatal tras el desastre climático

El Ministerio de Desarrollo Social de la provincia confirmó que sigue trabajando de forma conjunta con el municipio de Embarcación para mitigar los efectos del temporal. Inmediatamente después de que el sistema climático azotara al municipio norteño, esta cartera estatal asistió a más de 300 familias distribuidas en 21 barrios diferentes. La dependencia señaló que el martes último coordinó una nueva entrega de alimentos y agua para el municipio, y que continúa el trabajo territorial y acompañamiento a las más de 300 familias afectadas por el temporal.

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Como parte de estas intervenciones humanitarias, se entregaron desde el pasado viernes módulos alimentarios, bidones de agua embotellada, chapas y colchones, además de plásticos y pañales para atender las necesidades de los hogares damnificados. El gobierno provincial indicó que las acciones de relevamiento y asistencia continúan en coordinación con el equipo municipal, el cual dará continuidad a las entregas y visitas domiciliarias en los barrios afectados, de acuerdo con las necesidades que se identifiquen en el territorio durante las inspecciones.

Avances en infraestructura y salud pública

Por su parte, el municipio de Embarcación continuó ayer con las labores de limpieza y reacondicionamiento de las estructuras dañadas por la lluvia y el viento. La autoridad local informó que además de la entrega de colchones, chapas, módulos alimentarios, agua y pañales, equipos municipales, del Ministerio de Desarrollo Social y de la Policía de la provincia continuaban haciendo relevamientos en las zonas más golpeadas.

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En sus comunicaciones, las autoridades locales indicaron que en otros barrios seguían con tareas de relevamiento y despeje de ramas y postes caídos, contando con la asistencia de Defensa Civil, EDESA, ENTE y bomberos voluntarios. Este comunicado fue emitido solicitando paciencia y colaboración ciudadana mientras se avanzaba en la restitución de los servicios públicos básicos que quedaron interrumpidos.

De manera paralela, el Ministerio de Salud Pública de la provincia informó que a través del Hospital San Roque mantiene el operativo de asistencia y vigilancia sanitaria desplegado en la localidad después del temporal. El gerente general, Javier Biurrun, recorrió el centro de salud San Cayetano y los puestos sanitarios de Virgen de Luján y Tierras Fiscales, cuyos edificios fueron dañados por la tormenta, para evaluar su estado estructural y supervisar las reparaciones necesarias.

Garantía sanitaria y prevención de enfermedades

Javier Biurrun declaró que, más allá de los daños materiales en los edificios, los equipos salieron al territorio para garantizar tanto la atención primaria como la prevención de enfermedades en la zona afectada. Para ello, equipos de Atención Primaria de la Salud, Inmunizaciones, Enfermería, Servicios Sociales y la Gerencia Sanitaria trabajan activamente en el territorio para responder a las emergencias.

Salud Pública precisó que un relevamiento inicial permitió asistir a 195 familias durante el viernes, priorizando los barrios Las Moras, Tuscal, Bicentenario y Tierra Nuestra. El lunes último, los equipos se centraron en garantizar el acceso al agua segura mediante la distribución de bidones, la entrega de recipientes de almacenamiento para viviendas sin conexión a la red y la provisión de pastillas potabilizadoras para asegurar la calidad del líquido.

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Protesta indígena y reclamo por lentitud

Mientras tanto, los equipos de salud realizan controles clínicos, derivaciones y aplicación de dosis de vacuna antitetánica y doble adultos a vecinos que presentan heridas o cortes ocasionados durante las tareas de limpieza y reparación. En este marco de solidaridad, los Hogares de Cristo de Pichanal se sumaron a los trabajos de recuperación de Embarcación, afirmando que junto a la parroquia San Roque y a vecinos de distintos barrios, los jóvenes del hogar vuelven a estar presentes frente a la necesidad de tantas familias.

Sin embargo, la situación se tornó crítica el lunes último cuando referentes de pueblos indígenas de Embarcación cortaron la ruta nacional 34, a la altura de la Gendarmería Nacional. Esta protesta buscaba exigir una respuesta urgente tras el tornado que afectó la ciudad y zonas aledañas. La medida comenzó aproximadamente a las 12:00 y se levantó a las 18:00, causando seis horas de interrupción del tránsito donde los manifestantes colocaron ramas sobre la calzada y se mantuvieron en asamblea.

Sergio Simplicio, referente y comunicador indígena, informó que los manifestantes presentaron ese mismo día al ministro de Desarrollo Social, Mario Mimessi, una nota en la que destacaron que seguían esperando una respuesta y asistencia concreta. Los líderes aclararon que la protesta se realizó después de distintas gestiones que resultaron infructuosas, evidenciando la urgencia de las comunidades ante la demora en la reconstrucción de sus hogares.