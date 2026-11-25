Gobernador de Buenos Aires lanza portal laboral y resolución que exige formularios digitales mensuales a empresas, generando debate por la carga burocrática para PyMEs.

Gobernador de Buenos Aires Axel Kicillof inauguró el portal Servicio Bonaerense de Empleo (SBE) en un acto de gestión que contó con la presencia de aproximadamente 20 intendentes. Esta nueva plataforma busca vincular a trabajadores con oportunidades laborales, empresas y emprendedores en toda la provincia. El evento marcó un cambio de tono frente a las expectativas políticas previas.

Diseño y estructura del sistema laboral provincial

La plataforma SBE funciona como una bolsa de empleo centralizada diseñada bajo las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en Argentina. Su objetivo es fortalecer la red entre el Estado, el sector productivo y los trabajadores durante la crisis. El sistema se basa en tres pilares fundamentales para su funcionamiento integral. El primero es el portal de empleo para elaborar currículums y realizar postulaciones. El segundo pilar es la formación continua mediante cursos virtuales o presenciales. El tercer componente es la vinculación territorial que conecta a estudiantes y egresados de Centros de Formación Laboral con empleos disponibles.

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Contexto de pérdida de puestos formales recientes

Axel Kicillof destacó la gravedad de la situación económica al señalar la pérdida masiva de empleos desde fines de 2023. El gobernador informó que se perdieron más de 400 mil puestos de trabajo formal en ese período. Asimismo, señaló que cerca de 33 mil empresas cerraron sus puertas durante esta crisis. Estas cifras justifican la implementación del instrumento principal: un Portal de Empleo público y gratuito. La plataforma es accesible desde cualquier dispositivo con conexión a Internet para todo el territorio provincial.

Funcionalidades para trabajadores y empleadores

El portal permite a los trabajadores registrarse, consultar ofertas laborales y postularse a búsquedas publicadas por empresas. Los empleadores pueden publicar ofertas, buscar personal y acordar entrevistas con postulantes registrados. La plataforma incluye videos informativos y una línea telefónica gratuita para consultas. Además, ofrece talleres de orientación para la búsqueda de empleo de manera presencial y virtual. Estas herramientas están dirigidas a facilitar la inserción laboral y reducir la brecha entre oferta y demanda.

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Controversia sobre la resolución administrativa FUTURO

El diputado Alejandro Rabinovich (PRO) criticó la resolución del ministerio de Trabajo bonaerense que implementa el Formulario Único de Trabajo y Unificación de Recursos Operativos. Las iniciales de este mecanismo forman la palabra FUTURO, asociada al eslogan de campaña. Rabinovich argumentó que se impone una carga mensual redundante y contraria al artículo 52 de la Ley de Contrato de Trabajo. La resolución, firmada por el ministro Walter Correa, obliga a todos los empleadores a presentar declaraciones juradas mensuales. Estos documentos deben incluir salarios, métodos de control de jornada y comprobantes bancarios con firma digital.

Impacto burocrático y posiciones políticas

Alejandro Rabinovich afirmó que esta medida multiplica las oportunidades para multar y agranda la burocracia administrativa. El legislador sostuvo que la carga recae sobre comerciantes y productores que cumplen con las normativas laborales vigentes. Criticó que cada traba adicional empuje hacia la informalidad laboral a quienes tienen a su gente en blanco. Por otro lado, el acto contó con representantes de diversos sectores del peronismo provincial. Participaron intendentes vinculados a la candidatura presidencial de Kicillof y a La Cámpora. También estuvo presente Julio Zamora de Tigre, quien ensaya acercamientos al Movimiento Derecho al Futuro (MDF).