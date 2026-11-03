Axel Kicillof organiza recepción del Papa León XIV en Luján para 2027

El gobernador Axel Kicillof coordina la llegada del Papa León XIV a Luján el miércoles 11. El evento moviliza a miles de efectivos y define alianzas políticas previas a las elecciones presidenciales.

En el tramo final de los preparativos para la recepción del papa León XIV en la Argentina, el gobernador Axel Kicillof se prepara para un megaevento que ya se monta en Luján, la ciudad de veneración de la Virgen, patrona de nuestro país. Será una prueba importante para el dirigente peronista, que -sin confirmarlo públicamente- ya se muestra como candidato presidencial para 2027, con el kirchnerismo retobado contra su liderazgo.

Kicillof invita gobernadores a misa en Luján

Según pudo confirmar LA NACION, Kicillof está remitiendo invitaciones a todos los gobernadores para la misa que dará el Santo Padre en Luján el miércoles que viene a las 10, en la última parada de su gira por el país antes de volar hacia Lima, Perú. Más allá de que en La Plata juran seguir la orden de la Iglesia de evitar que se politice la gira, la visita del Papa dará a Kicillof una centralidad que quiere aprovechar para mostrar eficacia en la gestión.

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Será un test en un evento multitudinario que observará el mundo y que tendrá alto impacto en los argentinos, quienes desde hace 40 años no ven a un Sumo Pontífice en el país y que son potenciales electores. A la mayoría de los mandatarios provinciales les llegó en las últimas horas el convite desde la oficina privada del gobernador, de acuerdo a lo que averiguó LA NACION. Algunos todavía esperaban que arribara la convocatoria.

Diferencias políticas entre Casa Rosada y La Plata

Kicillof -que desde hace meses intenta aceitar su acercamiento a otros territorios como antítesis del presidente Javier Milei- les avisó a sus colegas por el grupo de WhatsApp que quería que estuvieran presentes y que les remitiría las notificaciones. Milei, cara opuesta a Kicillof, tendrá su instancia política antes, el domingo, en el Palacio Libertad (ex Centro Cultural Kirchner), apenas llegue León XIV. A ese evento, además del Gabinete completo, están invitados los gobernadores (entre ellos Kicillof), la vicepresidenta Victoria Villarruel, enemistada con el Gobierno; senadores y diputados nacionales; y ministros de la Corte Suprema de Justicia.

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A los referentes kirchneristas les llegó la invitación en las últimas horas. Esta puesta en escena de la Casa Rosada apunta también a mostrar al Vaticano que las fricciones pueden quedar de lado durante la visita del Papa. La provincia, que al igual que Nación en el Palacio Libertad pretende exponer ante León XIV una imagen institucional, llamó a participar a la misa en Luján a intendentes bonaerenses de todas las fuerzas, legisladores provinciales, diputados y senadores nacionales por la Provincia, y a un puñado de dirigentes políticos y sindicales.

Invitaciones a figuras políticas clave del país

La Iglesia ya hizo reiterados llamados a que las actividades con el Papa no se partidicen. "Nosotros invitamos a todos para que no sea partidizado", alegan por estas horas desde La Plata. Asimismo, el Ejecutivo de Kicillof remitió invitaciones a exgobernadores de la Provincia. LA NACION pudo confirmar que a Daniel Scioli y a María Eugenia Vidal el convite ya les llegó. La dirigente de Pro no va a ir a Luján; estará en la misa del lunes en la Ciudad, en el Monumento a los Españoles.

En tanto, fuentes cercanas al exgobernador Carlos Ruckauf refirieron a este medio que no habían recibido el convite de Kicillof, pero que él irá a la misa en Palermo. De parte de la Casa Rosada, la delegación que viajará a Luján estará encabezada por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, que tiene desde hace años el deseo de ser gobernador bonaerense. Desembarcarán junto a Santilli en Luján el secretario de Prensa, Fabián Fernández; el canciller Pablo Quirno; y el secretario de Culto, Agustín Caulo.

Despliegue masivo de seguridad provincial en Luján

De la gobernación, los principales implicados en la recepción del Papa son el ministro de Gobierno y mano derecha de Kicillof, Carlos Bianco; el ministro de Seguridad, Javier Alonso; y la jefa de Asesores, Cristina Álvarez Rodríguez. Se suma el ministro de Salud, Nicolás Kreplak, para la disposición de las postas sanitarias. De acuerdo a lo que pudo saber LA NACION, la Provincia desplegará 11.365 efectivos en el operativo de seguridad de Luján, que depende de la gestión de Kicillof en todo lo referido a manejar la masividad.

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Habrá efectivos de seguridad y prevención (conformados por agentes de la UTOI, FBA, GPM, Rural y Superintendencias de Seguridad AMBA e Interior); cadetes e institutos; referentes de orden público entre Infantería y Caballería; efectivos de investigación e inteligencia de la Dirección Departamental de Investigaciones, y de las divisiones Narcotráfico, Inteligencia y Crimen Organizado; agentes de seguridad vial; grupos especiales (GAD, Jaguar, Halcón, Explosivos, FOE y Negociadores); agentes de emergencias (bomberos, riesgos especiales, COE y dirección aérea); y de apoyo y logística (comunicaciones, políticas de género, servicios sociales, transporte, ecológica, COP y traslado de detenidos). A eso se sumarán los voluntarios.

El despliegue de todas estas fuerzas que dependen de la provincia de Buenos Aires se hará de manera escalonada desde mañana hasta el miércoles 11.