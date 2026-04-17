Axel Kicillof en España: Sonda aguas presidenciales y critica duramente el modelo de Milei

El gobernador bonaerense Axel Kicillof se encuentra en España con una agenda que alimenta especulaciones sobre su posible candidatura presidencial en 2027. Durante su visita, se reunió con figuras clave de la política y el empresariado español, criticó el modelo económico de Javier Milei y se posicionó como una figura de oposición en el ámbito progresista.

Axel Kicillof se encuentra en España , vistiendo la indumentaria de candidato presidencial. Aunque no lo manifiesta explícitamente, todas las conversaciones giran en torno a las elecciones de 2027, su perspectiva sobre el modelo de Javier Milei y las posibilidades del peronismo de regresar al poder. El gobernador de la provincia de Buenos Aires ha mantenido una apretada agenda en Madrid, lo que refuerza la percepción de sus ambiciones por alcanzar la Casa Rosada. Fuentes de su círculo íntimo confirman a LPO una productiva reunión con Yolanda Díaz, líder de Sumar y vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo del gobierno de Pedro Sánchez. Este encuentro se centró en las política s implementadas en España para fortalecer los derechos laborales, en un proceso que culminó con la derogación de la reforma laboral impuesta por el Partido Popular, compartiendo el mismo objetivo que Milei.

Por otro lado, Kicillof sostuvo un encuentro con un grupo de empresarios y representantes de fondos de inversión. Según declaraciones de fuentes de su comitiva a LPO, se analizó la situación argentina, especialmente en el contexto internacional de conflicto bélico y las incertidumbres que planean sobre la sostenibilidad del modelo de Milei. En este sentido, una de las empresas del sector alimentario solicitó información detallada sobre el régimen de inversiones de la provincia, con miras a evaluar la posibilidad de expandir su producción en su planta bonaerense. Ya en Barcelona, el gobernador se reunió con el alcalde Jaume Collboni y posteriormente con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien a través de sus redes sociales afirmó que Axel Kicillof «posiblemente será presidente de Argentina para sacarla de su colapso», añadiendo que «la unidad del progresismo argentino es fundamental para el mundo». Para la noche, se anticipa un encuentro con Pedro Sánchez y Lula en una cena de líderes, a la que también se espera la asistencia de la mexicana Claudia Sheinbaum.

La presencia del gobernador en esta cumbre progresista, que busca perfilarse como una contrafrente a la derecha trumpista, no es un detalle menor. En este contexto, Kicillof se pronunció ante la reconocida Cadena Ser, posicionándose como el principal opositor a Javier Milei. Declaró que, «más allá de la propaganda, las noticias parciales y las campañas, Milei no es Milei». Sostuvo que Milei forma parte de la Internacional de ultraderecha, que emplea discursos, métodos y formatos similares. Lo calificó como un caso extremo por sus supuestas «absurdas económicas», afirmando que su objetivo es destruir el Estado desde dentro. Señaló la ausencia de inversión en infraestructuras, la suspensión del mantenimiento, y los recortes en áreas cruciales como medicamentos, libros, salud, educación y seguridad, a la vez que destaca sus viajes internacionales en busca de premios de dudosa relevancia.

Subrayó la precaria situación económica de la población, indicando que durante los dos años de gestión de Milei se han perdido 270.000 puestos de trabajo y han cerrado 22.000 empresas, empeorando lo que estaba mal y desmantelando lo que funcionaba. Kicillof cuestionó la supuesta superación del déficit fiscal, señalando que Argentina es uno de los pocos países en el mundo con superávit, y citó un resultado del 3,4% en un mes, desmintiendo las proyecciones de Milei de un déficit del 0%. Añadió que la falta de poder adquisitivo impide el aumento de precios, llevando a la quiebra a las empresas.

Finalmente, Axel Kicillof expresó la necesidad de presentar una alternativa que aborde los problemas actuales y ofrezca una perspectiva de futuro en medio del desorden mundial. Reconoció que el peronismo ha sufrido una derrota electoral frente a Milei y ha gobernado sin posibilidad de reelección, lo que demanda un proceso de reflexión y debate interno para forjar una alternativa política sólida. En Argentina, argumentó, es fundamental articular una construcción política que represente las diversas realidades del país, y será tras este proceso que surja la candidatura. Aseguró que estará donde sea necesario, pero basándose en algo más amplio que un deseo personal.





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