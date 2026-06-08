Axel Kicillof elogia el operativo de despedida al Indio Solari y critica al Gobierno nacional por su negativa a facilitar espacios oficiales

El gobernador bonaerense detalló la logística desplegada para la masiva despedida al Indio Solari en Avellaneda, destacando la participación de la militancia y los trabajadores públicos, y reprochó a la administración de Milei por no abrir el Congreso o la Casa Rosada y por no decretar duelo.

Durante la entrevista, el gobernador Axel Kicillof destacó el impresionante despliegue logístico coordinado entre la Provincia y el municipio de Avellaneda para brindar contención a las más de 90 cuadras de fila y al millón de personas que se acercaron al sur del conurbano a despedir al Indio Solari .

En sus declaraciones, ensalzó la conducta de la militancia ricotera y lanzó duras críticas hacia la gestión de Javier Milei por negarse a facilitar espacios oficiales como el Congreso o la Casa Rosada para el funeral, así como por rechazar decretar duelo oficial. Kicillof reconoció que la decisión del Gobierno Nacional no lo sorprendió, pero que activó una respuesta inmediata desde su gestión, poniendo a disposición cualquier lugar de la provincia que la familia considerara adecuado.

Subrayó el rol fundamental de los trabajadores públicos, la policía bonaerense, los bomberos, el personal de Agua, y especialmente de la gente, que realizó un acto popular masivo, único e irrepetible. Enlazó la ausencia total de incidentes en una de las movilizaciones más grandes del país con el trabajo organizado de la comunidad, en contraste con la postura del Ejecutivo nacional.

Finalmente, agradeció la coordinación con Jorge Ferraresi, intendente de Avellaneda, y destacó la ingeniería del operativo que permitió que el hospital Gatica funcionara de manera continua para que nadie se quedara sin su último adiós, reafirmando que el Indio expresa una parte importante de la historia e identidad cultural por su talento y actitudes disruptivas y simbólicas





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