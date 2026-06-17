Axel Kicillof celebra con euforia la victoria de Argentina en su debut del Mundial 2026

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, expresó su entusiasmo tras el triunfo argentino sobre Argelia en el Mundial 2026 con un mensaje en redes sociales que incluía una foto de Lionel Messi, capturando la alegría nacional por el inicio exitoso de la defensa del título mundial.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof , celebró la victoria de la selección argentina en su debut del Mundial 2026 contra Argelia, desatando la alegría en todo el país y generando repercusiones en todo el arco político.

Tras la finalización del encuentro, el mandatario provincial utilizó su cuenta oficial en X (antes Twitter) para enviar un mensaje de apoyo a la selección y a sus seguidores. A la 1:12 a.m. del 17 de junio de 2026, Kicillof publicó un breve pero efusivo mensaje: "¡Dale campeón!

", acompañado por el emoji de unas manos aplaudiendo, y una imagen del capitán Lionel Messi mostrando su camiseta número 10 y festejando con los dedos índices apuntando al cielo. La publicación rápidamente acumuló miles de visualizaciones e interacciones, reflejando el clima de euforia generalizada por el primer triunfo argentino en la defensa de su título mundial.

El contexto del Mundial 2026 y la expectativa por el desempeño de "La Scaloneta" marcaron la celebración, que también incluyó la cobertura mediática de narrativas como la de Mariano Closs sobre el partido





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