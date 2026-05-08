Aviso de advertencia: nuevas regulaciones en Europa para limitar las Apps de Nudificación

La Unión Europea ha alcanzado un acuerdo provisional con el Parlamento Europeo para prohibir las llamadas Apps de Nudificación, equipos que genera imágenes falsas de personas sin su consentimiento. Además, se ha incorporado una prohibición expresa contra las aplicaciones y servicios que permitan generar imágenes íntimas falsas.

La Unión Europea alcanza un acuerdo provisional con el Parlamento Europeo para limitar las aplicaciones de deepfakes, equipos que usan inteligencia artificial para transformar imágenes reales de personas en imágenes sexuales falsas.

Este convenio forma parte de una modificación de la Ley de Inteligencia Artificial y, por ahora, es provisional y debe completar los pasos formales de aprobación, indicando una dirección política clara: los sistemas que permitan generar imágenes íntimas falsas sin consentimiento entran en una categoría de riesgo inaceptable. El acuerdo busca combatir el uso y distribución de herramientas que pueden ser usadas para acoso, extorsión, violencia sexual digital, difusión de material no consentido y creación de imágenes de abuso sexual infantil





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