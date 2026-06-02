Avanzan en la investigación del asesinato de Agostina Vega en Córdoba

La autopsia reveló que la adolescente murió por asfixia mecánica. El único detenido es Claudio Barrelier, pero no se descartan otros implicados. La comunidad educativa se moviliza.

La comunidad de la ciudad de Córdoba se encuentra conmocionada por el asesinato de Agostina Vega , una adolescente cuyo cuerpo fue hallado en un descampado del barrio Ampliación Ferreyra.

La Justicia avanza con la investigación y los primeros resultados de la autopsia han aportado datos clave sobre las circunstancias de su muerte. Según informaron fuentes judiciales, la causa del fallecimiento fue asfixia mecánica, y el cuerpo presentaba múltiples lesiones compatibles con violencia física. El fiscal Raúl Garzón, a cargo del caso, recalificó la causa y mantiene como único detenido a Claudio Barrelier, aunque no se descarta la participación de otras personas en el hecho.

Los compañeros de escuela de Agostina le dieron un emotivo último adiós en un acto organizado por la institución educativa a la que asistía. La iniciativa surgió luego de que se conocieran los resultados preliminares de la autopsia y en medio del profundo impacto que el caso generó en toda la comunidad educativa.

Una de sus maestras expresó su consternación y convocó a participar de la marcha de Ni Una Menos prevista para este miércoles, argumentando que es importante visibilizar la violencia de género y exigir justicia. El crimen de Agostina Vega se suma a una larga lista de femicidios que azotan al país, reavivando el debate sobre la seguridad de las mujeres.

La investigación continúa abierta y los funcionarios judiciales, junto a la familia de la víctima, sostienen que no descartan la hipótesis de que más personas estén involucradas en el crimen. El padre de Agostina, Gabriel Vega, manifestó públicamente su creencia de que el acusado no actuó solo, mientras que los abuelos de la adolescente reclamaron que se identifique a la última persona que haya intervenido en el hecho.

El ministro de Seguridad de Córdoba aseguró que el fiscal no descarta esa línea investigativa y que ahora resta determinar si hubo otros implicados y cuál habría sido su rol. Entre las pruebas clave se encuentran el rastro de un automóvil negro, un video de seguridad y las evidencias recogidas en el descampado donde fue hallado el cuerpo.

La Justicia espera los informes completos de medicina forense y nuevas medidas de prueba para reconstruir las últimas horas de vida de Agostina





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