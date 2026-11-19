La reforma para eliminar las PASO avanza en el Congreso argentino. Analistas evalúan su efecto en el riesgo país y las encpresas electorales de 2025.

El proyecto de ley para eliminar las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en Argentina ha avanzado significativamente tras obtener su dictamen en el Senado. Esta maniobra legislativa refuerza la estrategia electoral del Presidente Javier Milei al intentar desarticular las herramientas de organización de la oposición, aunque su aprobación final dependerá de la dinámica en la Cámara de Diputados y del clima económico internacional. Los analistas del mercado financiero esperan que este movimiento reduzca el riesgo país, que actualmente oscila en torno a los 850 puntos, siempre que se mantenga la estabilidad en los mercados globales.

Mecanismo Legal y Proceso Legislativo

El dictamen aprobado por la cámara alta permite que el proyecto sea debatido en el recinto del Senado la próxima semana. Si obtiene el aval definitivo en esta instancia, el texto legislative passará a la Cámara de Diputados, donde el oficialismo cuenta con una ventaja numérica debido a la mayor cantidad de bancas y aliados políticos. Este proceso busca formalizar una reforma estructural que cambiaría las reglas del juego electoral, eliminando una instancia que tradicionalmente permitía a los partidos definir sus candidatos con mayor anticipación y debate interno.

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La suspensión de las primarias tiene implicaciones directas en la estructura partidaria. Sin esta instancia, se pone fin a cualquier tipo de especulación en torno a un posible desafío interno entre Javier Milei y Patricia Bullrich dentro de la coalición La Libertad Avanza. Si Bullrich desea ser candidata a presidente, deberá hacerlo desde otro espacio político o a través de alianzas externas, lo que fragmenta el espectro opositor y simplifica la carrera de la administración actual hacia la reelección.

Reacción del Mercado y Riesgo País

Gustavo Ber, destacado analista financiero, sostiene que el dictamen será recibido favorablemente por los mercados locales. Se espera que la noticia active una volatilidad financiera favorable a corto plazo, ayudando a reducir el riesgo país. Sin embargo, esta reducción no está aislada de los factores externos. La fluctuación de los activos dependerá crucialmente de lo que ocurra en Wall Street y en las bolsas de América Latina, donde la incertidumbre global ha generado presiones alcistas sobre el dólar y bajas en los mercados emergentes.

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Analistas como Leonardo Chialva, socio de Delphos Investment, muestran un escepticismo cauteloso. Chialva argumenta que en un contexto de sangría internacional y regional, es difícil tener argumentos locales sólidos para despegarse de la tendencia global. Señala que la devaluación de las monedas emergentes y la caída de activos son consecuencia directa de la volatilidad en los mercados desarrollados, liderados por la corrección del sector de inteligencia artificial en Estados Unidos. Este fenómeno impulsa un flujo de capital hacia activos libres de riesgo en dólares, debilitando las divisas locales.

Perspectivas Electorales y Encuestas

Aunque la suspensión de las PASO es vista como un alivio para la administración mientras Javier Milei no registra mejoras contundentes en las encuestas, el panorama interno sigue siendo complejo. Un nuevo sondeo de la consultora Giacobbe, alineado políticamente con la derecha, detectó que el opositor Axel Kicillof superaría al oficialista en imagen positiva con un 35,1 por ciento. Esta cifra lo iguala con la figura de Patricia Bullrich, lo que sugiere que la competencia por la presidencia sigue muy pareja en el electorado.

Este estudio, realizado entre finales de octubre y principios de noviembre, coincide en líneas generales con los números de AtlasIntel, una consultora de gran prestigio internacional conocida por su cercanía a los resultados reales de las urnas. Para que los inversores confíen plenamente en la estabilidad política, se requiere una mejora significativa en la intención de voto a favor de la reelección, lo que aseguraría la continuidad de las reformas pro-mercado sin la incertidumbre de un cambio de mando.

Implicaciones y Próximos Pasos

La suspensión de las primarias también servirá para garantizar acuerdos con los aliados de La Libertad Avanza. Se espera que la medida tranquilice a los socios políticos sobre la no disputa de territorios en la renovación de autoridades locales, un tema que se encuentra en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados. Además, facilitará la negociación de acuerdos sobre las listas legislativas para el Congreso Nacional, cerrando brechas internas que podrían haber afectado la cohesión del bloque oficialista.

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El éxito de esta estrategia política dependerá también de factores externos como la inflación en Estados Unidos y el precio del petróleo, que están influidos por decisiones geopolíticas de la administración de Donald Trump. Analistas advierten que errores en políticas internacionales, como la situación en Irán, tienen efectos dominó en la estabilidad financiera global. Por ello, la reducción del riesgo país en Argentina no solo depende del avance legislativo local, sino de la convergencia favorable de variables económicas globales en los próximos meses.