Avanza la Licitación de la Hidrovía: Dos Empresas en Carrera y Millones de Dólares en Juego

El proceso de licitación para la concesión de la Hidrovía Paraná-Paraguay avanza, con dos empresas europeas habilitadas para la siguiente etapa y una inversión estimada que supera los 10.000 millones de dólares. El Gobierno busca la tarifa más baja para los productores y mejorar la competitividad del comercio exterior.

El proceso de licitación de la Hidrovía Paraná-Paraguay avanza significativamente. Se han evaluado las ofertas correspondientes a la primera etapa, centrándose en los antecedentes técnicos, operativos y financieros de las empresas interesadas en obtener la concesión del principal corredor logístico del país. La Agencia Nacional de Puertos y Navegación ha emitido el Acta de Evaluación del Sobre 1, un documento clave en este proceso.

El análisis determinó que las compañías Jan De Nul NV y DEME NV cumplieron con todas las condiciones exigidas en los pliegos de la licitación, por lo que se recomienda su continuidad en el proceso licitatorio. Por otro lado, la firma brasileña DTA Engenharia fue descalificada debido a la falta de presentación de las garantías requeridas, específicamente la garantía de mantenimiento de oferta. Esta garantía es fundamental porque asegura la invariabilidad de la propuesta durante todo el proceso de selección, lo que aporta transparencia y solidez al proceso.\Durante esta primera etapa, se examinaron minuciosamente las presentaciones realizadas por las empresas, evaluando su capacidad global y antecedentes operativos, además de la capacidad técnica y financiera de los oferentes y la presentación de las distintas garantías solicitadas. En el caso de DTA Engenharia, la comisión evaluadora señaló que la empresa no cumplió con este requisito crucial. Tras la publicación del dictamen, las empresas participantes disponen de un plazo de siete días corridos para presentar posibles impugnaciones. Una vez concluida esta instancia, la Agencia emitirá una resolución formalizando la aprobación de la Etapa 1 y habilitando la apertura del Sobre 2. La segunda fase se enfocará en la evaluación del Plan de Trabajo de cada oferente, donde se detallarán aspectos técnicos esenciales, como la metodología a emplear, los equipos a utilizar y los recursos humanos que se destinarán a las obras de dragado y mantenimiento de la Hidrovía. Posteriormente, se avanzará a la Etapa 3, que involucrará el análisis de las ofertas económicas, un factor que tendrá un peso significativo en la adjudicación final. El objetivo principal es garantizar la tarifa más baja posible para los productores argentinos, beneficiando así a un sector clave de la economía.\El proceso licitatorio está estructurado en tres etapas sucesivas y culminará con la adjudicación del contrato de concesión por un período de 25 años. Se estima que la inversión total superará los 10.000 millones de dólares. Iñaki Arreseygor, titular de la Agencia, lideró una reunión con representantes de provincias y usuarios del sistema, incluyendo la Bolsa de Comercio de Rosario, la Sociedad Rural Argentina, la Unión Industrial Argentina y la Cámara de Puertos Privados Comerciales. El objetivo de la reunión fue informar sobre el progreso del proceso. En este encuentro, el funcionario destacó el compromiso técnico y profesional desplegado en la primera etapa de evaluación. También resaltó la importancia de la competencia entre las empresas participantes, con dos de las empresas más grandes del mundo compitiendo en la siguiente fase de la licitación, que se considera clave. La evaluación del Sobre 1 se llevó a cabo en un contexto de intensa competencia entre los principales actores del sector. Días atrás, Jan De Nul había presentado una impugnación contra la oferta de DEME, alegando presuntas irregularidades en aspectos legales, técnicos y financieros. Sin embargo, la comisión evaluadora determinó que DEME cumplió con los requisitos establecidos en esta etapa. La Hidrovía Paraná-Paraguay, conocida como Vía Navegable Troncal, es fundamental para Argentina, concentrando aproximadamente el 70% de las exportaciones del país y conectando la producción con los puertos clave. El nuevo esquema de concesión busca mejorar la infraestructura, reducir costos logísticos y fortalecer la inserción internacional de la economía, con una fase decisiva en curso y un impacto determinante en el comercio exterior argentino





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