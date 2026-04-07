Avanza la investigación por la masacre de San Cristóbal: Nuevos allanamientos y más sospechosos

La policía realiza allanamientos en propiedades vinculadas al segundo sospechoso en el caso de la masacre de San Cristóbal, donde un adolescente de 13 años perdió la vida. El análisis del teléfono del agresor fue clave para la detención. La investigación involucra a la Policía Federal Argentina y no descarta más implicados.

SANTA FE .- En otro avance significativo en la investigación para esclarecer la masacre de San Cristóbal , un ataque a balazos perpetrado en una escuela que resultó en la trágica muerte de un adolescente de 13 años y dejó a otros ocho estudiantes heridos, se llevaron a cabo allanamientos en dos propiedades vinculadas al segundo sospechoso detenido ayer por la Policía de Santa Fe .

Fuentes cercanas a la investigación confirmaron esta información, destacando la importancia de estos operativos en la búsqueda de la verdad y la identificación de todos los responsables de este atroz crimen. La comunidad de San Cristóbal y sus alrededores permanece consternada y a la espera de justicia. Los investigadores han enfatizado que el análisis exhaustivo del teléfono celular del agresor, identificado como Gino C., fue un factor crucial que condujo a la detención del segundo sospechoso, un menor de edad que es punible y quien, según las primeras indagaciones, habría tenido conocimiento previo del plan criminal. Esta información refuerza la hipótesis de la posible existencia de otros individuos implicados en el ataque. “No se descartan nuevas aprehensiones de jóvenes que podrían estar vinculados con Gino C., el agresor”, anticipó un detective de la policía, sugiriendo que la investigación se encuentra en una fase activa y podría arrojar más sorpresas. Néstor Oroño, abogado que representa a Gino C., confirmó que el teléfono celular del adolescente de 15 años fue sometido a peritaje por expertos, al igual que parte del material incautado en los dos allanamientos previos. Uno de estos allanamientos se realizó a mediados de la semana pasada, mientras que el otro tuvo lugar durante el fin de semana largo de Semana Santa. La secretaria de Gestión Institucional del Ministerio de Justicia y Seguridad provincial, Virginia Coudannes, resaltó la complejidad y alcance del caso al afirmar que “estamos ante una situación que trasciende las fronteras de la provincia de Santa Fe”.\El segundo sospechoso fue detenido ayer en la ruta 11, cerca de la localidad de Nelson, ubicada a unos 150 kilómetros de San Cristóbal. El arresto se produjo mientras el sospechoso viajaba en un vehículo acompañado por sus padres. Los peritajes fueron realizados por especialistas del Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) de la Policía Federal Argentina (PFA), a solicitud de la fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Carina Gerbaldo, quien lidera la compleja investigación sobre el ataque armado a la Escuela Normal N° 40, institución educativa que permanece cerrada por orden judicial. La intervención de una fuerza federal especializada, según los investigadores, otorga al caso una dimensión diferente y abre la posibilidad de que existan ramificaciones que excedan el ámbito local e incluso el nacional. Rolando Galfrascoli, director provincial de Investigación Criminal, admitió esta posibilidad y declaró a Aire de Santa Fe que “no se descartan más involucrados. Se trabaja seriamente desde el MPA y la PFA para determinar hasta el último eslabón de participación o de compromiso con el hecho”.\Con respecto a los operativos llevados a cabo en la madrugada, Galfrascoli afirmó que “el material secuestrado será puesto a disposición para fundar la imputación de cargos”. Explicó que el sospechoso es un menor punible y especuló que “nosotros creemos que se estaba yendo de San Cristóbal, asumiendo la responsabilidad de cosas que había hecho”. La detención del segundo sospechoso, sumada al secuestro de su teléfono celular y los allanamientos realizados en su domicilio, fortalece la hipótesis de los investigadores que apuntan a que un grupo de amigos cercanos al agresor, Gino C., tenía conocimiento previo de las acciones que este llevaría a cabo en la Escuela Normal N°40 Mariano Moreno de San Cristóbal. Durante el ataque, Gino C. utilizó una escopeta calibre 12/70, lo que resultó en la muerte de Ian Cabrera, de 13 años, y dejó a otros ocho estudiantes heridos. La comunidad, conmovida por la tragedia, sigue de cerca el desarrollo de la investigación, esperando que se haga justicia y que los responsables rindan cuentas por este acto de violencia sin precedentes





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