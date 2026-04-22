Avanza la investigación judicial por créditos hipotecarios otorgados a funcionarios del oficialismo

El juez Ariel Lijo ordenó una auditoría y el relevamiento de legajos para esclarecer si existieron irregularidades en la entrega de préstamos del Banco Nación a integrantes del gobierno y legisladores.

El magistrado federal Ariel Lijo ha dispuesto la ejecución de una batería de medidas de prueba fundamentales en el marco de la causa judicial que investiga la transparencia y los criterios de concesión de créditos hipotecarios otorgados por el Banco Nación a un grupo selecto de funcionarios, legisladores y asesores vinculados directamente con el actual oficialismo.

Esta determinación judicial fue tomada en respuesta a un requerimiento formal presentado por el fiscal Gerardo Policita, quien busca esclarecer si existió algún tipo de privilegio o anomalía en el proceso de adjudicación. La orden del juez implica una auditoría exhaustiva de la cartera de préstamos cuestionados y la entrega inmediata de toda la documentación respaldatoria de los beneficiarios mencionados en la investigación. Dentro de las diligencias ordenadas por el magistrado se encuentra el pedido de acceso directo a los legajos personales de figuras de relevancia política y económica, tales como Federico Furiase, actual secretario de Finanzas, y Juan Pedro Inchauspe, integrante del directorio del Banco Central. También figuran nombres como el de Juan Pablo Carreira, responsable de la Oficina de Respuesta Oficial, Felipe Núñez, del Banco de Inversión y Comercio Exterior, y Mariano Campero, junto a otros diputados nacionales y asesores de alto rango. La justicia también ha requerido al Banco Central que detalle de forma precisa los cargos ocupados por estos funcionarios desde diciembre de 2023, adjuntando la normativa, decretos y resoluciones administrativas que avalaron sus funciones y posibles beneficios financieros durante este período de gestión. El núcleo de la investigación reside en la verificación rigurosa de los requisitos cumplidos por cada uno de los beneficiarios para acceder a sumas que alcanzaron los 350.000 dólares. El juez Lijo ha solicitado las carpetas originales que contienen los estados de ingresos, las solicitudes de préstamo y los detalles de las propiedades adquiridas con estos fondos. El objetivo de la justicia es determinar si los beneficiarios se ajustaron estrictamente a las condiciones exigidas por el sistema financiero para el común de la población o si, por el contrario, hubo un trato preferencial. Por su parte, el Poder Ejecutivo ha cerrado filas en defensa de los implicados. El ministro de Economía, Luis Caputo, ha desestimado cualquier sospecha de irregularidad al declarar públicamente que fue él quien recomendó la toma de estos créditos, enfatizando que no existe ninguna ilegalidad ni falta ética en la conducta de los funcionarios. A pesar de estas declaraciones, la causa sigue su curso y el análisis de la documentación será determinante para despejar las dudas sobre el uso de los recursos de una entidad pública como el Banco Nación





todonoticias / 🏆 2. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Banco Nación Ariel Lijo Créditos Hipotecarios Javier Milei Corrupción

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Un banco le cerró las cuentas por $ 10.000 millones a la novia de Toviggino y la denunció al Banco CentralLas noticias más importantes de Argentina. Leé las Noticias de Hoy en Clarín. Conocé las Últimas noticias de Argentina y del mundo, información actualizada las 24 horas y en español.

Read more »

Cambia el plazo fijo: qué banco tiene mejor tasa de interés este lunes 20 de abrilEstos son los porcentajes de remuneración que paga cada banco por contratar un plazo fijo este lunes.

Read more »

Plazo fijo: cuál es la tasa de interés banco por banco este lunes 20 de abrilEl Banco Central de la República Argentina (BCRA) permite a los ahorristas conocer el rendimiento de estos instrumentos de inversión en pesos con una tabla comparativa de tasas

Read more »

Una reunión de Lijo con los gobernadores Sáenz y Jalil encendió la paranoia de KarinaLos senadores Moisés, Mendoza y Andrada también participaron de la comida.

Read more »

Plazo fijo: cuál es la tasa de interés banco por banco este martes 21 de abrilEl Banco Central de la República Argentina (BCRA) permite a los ahorristas conocer el rendimiento de estos instrumentos de inversión en pesos con una tabla comparativa de tasas

Read more »

El juez Lijo pidió un amplio informe a la AGN por los créditos del Banco Nación a funcionarios y legisladores de MileiBusca identificar posibles irregularidades en el otorgamiento de los préstamos desde que Milei llegó al Gobierno; el fiscal Pollicita había requerido medidas de prueba para avanzar con la causa contra once libertarios

Read more »