Avances en la investigación sobre la AFA: Allanamientos en clubes por contratos con Sur Finanzas

La justicia argentina intensifica la investigación sobre presuntas irregularidades en contratos financieros de la AFA, con operativos en varios clubes y citación a indagatoria de Ariel Vallejo.

En las últimas horas, la justicia argentina ha dado importantes pasos en la investigación que involucra a la Asociación del Fútbol Argentino ( AFA ) y a sus principales dirigentes. Se han ordenado procedimientos en al menos 15 clubes de fútbol , enfocándose en los contratos financieros establecidos con la empresa Sur Finanzas .

El juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, lidera la investigación y ha ordenado la búsqueda de documentación crucial para esclarecer las sospechas de lavado de dinero y asociación ilícita. Ariel Vallejo, figura clave en esta trama, ha sido citado a indagatoria para el próximo 5 de mayo, lo que marca un punto de inflexión en el caso. \La justicia busca meticulosamente la información necesaria para comprender la magnitud de la situación. Se está examinando minuciosamente la nómina completa de autoridades y comisiones directivas de cada club involucrado. Se verificarán las inscripciones legales, los domicilios y los datos personales de los dirigentes, con especial énfasis en el período comprendido entre 2021 y la actualidad. En lo que respecta a los contratos con Sur Finanzas, se busca acceder a las actas de las comisiones directivas donde se discutieron y aprobaron los acuerdos de patrocinio. Además, se están recabando pruebas de préstamos y descuentos de cheques vinculados al holding financiero. Los operativos también se centran en la revisión de los libros contables, los inventarios y los balances de cada club, con el objetivo de identificar a los responsables del área contable. La búsqueda se extiende a los contratos de patrocinio completos, originales, anexos, adendas y modificaciones, así como a los comprobantes de pago emitidos por Sur Finanzas. Adicionalmente, se investigan los contratos suscritos con otras empresas y sus condiciones financieras. \Los operativos, llevados a cabo por la Policía Federal, se han desplegado en clubes como San Lorenzo, Racing, Temperley, Los Andes, Excursionistas, Deportivo Morón, Defensores de Glew, Argentinos Juniors, Acassuso, Deportivo Armenio, Dock Sud, Independiente, Victoriano Arenas, Brown de Adrogué y Platense. La investigación se centra en la presunta participación de Ariel Vallejo como líder de una asociación ilícita dedicada al lavado de dinero. Esta organización habría operado a través de movimientos financieros sospechosos en su empresa, la cual está vinculada a la AFA y a su presidente, Claudio “Chiqui” Tapia. El conglomerado Sur Finanzas habría obtenido ganancias ilícitas mediante presuntas estafas a diversos clubes, incluyendo Banfield, San Lorenzo, Argentinos Juniors, Estrella del Sur y Temperley. La investigación revela que estas ganancias ilícitas se habrían logrado mediante la imposición de “condiciones financieras abusivas en operaciones de descuento de cheques, suscripción de mutuos usurarios, obligación de utilizar el medio de pago provisto por la firma e instrumentación de contratos de sponsorización simulados o carentes de ejecución real”. La justicia está investigando si esta asociación ilícita, presuntamente liderada por Vallejo y compuesta por al menos otras trece personas, se creó con el objetivo de cometer una pluralidad indeterminada de delitos, incluyendo el lavado de activos, en nombre y representación de las empresas del grupo Sur Finanzas





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