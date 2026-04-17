Avance Clave en la Ruta Provincial 23: 29% de Ejecución y Futuro de Conectividad para la Patagonia

La obra en la Ruta Provincial 23 entre Rahue y Pilo Lil alcanza el 29% de ejecución, parte de un plan integral para mejorar la transitabilidad todo el año, potenciar el turismo y el desarrollo productivo en la región del Pehuén, conectando pasos fronterizos y rutas nacionales.

Una obra vial trascendental en la Patagonia argentina progresa de manera constante, consolidándose como un pilar para el futuro de la región. Nos referimos a la Ruta Provincial 23 , específicamente el tramo que conecta Rahue y Pilo Lil, el cual ha alcanzado un notable 29% de ejecución. Esta iniciativa no es un proyecto aislado, sino que forma parte de un ambicioso plan integral destinado a la pavimentación y mejora de la totalidad del corredor vial.

El objetivo primordial es garantizar una transitabilidad segura y eficiente durante todo el año, rompiendo con las limitaciones impuestas por las condiciones climáticas invernales que históricamente han dificultado el acceso. Al mejorar la conectividad, se potenciará de manera significativa el desarrollo turístico y productivo de la zona, al tiempo que se fortalecerá la integración territorial en la estratégica región del Pehuén. La Ruta Provincial 23 ostenta una importancia geopolítica y logística considerable, al proyectarse como un eje conector de tres pasos fronterizos de vital relevancia: Pino Hachado, Icalma y Mamuil Malal. Su trazado, caracterizado por ser la vía territorial de menor altitud dentro de los valles cordilleranos, la convierte en un elemento fundamental para la región del Pehuén, facilitando el movimiento de personas y mercaderías. Además de su rol en la conexión internacional, esta ruta servirá como un enlace crucial entre la Ruta Nacional 242 y la emblemática Ruta Nacional 40, a la altura de Junín de los Andes. Paralelamente, la Ruta Provincial 23 posee un valor turístico intrínseco incalculable. Su entorno natural de incomparable belleza atrae a un número creciente de visitantes, tanto locales como provenientes de Chile, quienes buscan experimentar la majestuosidad de la cordillera patagónica. Las obras en curso trascienden la simple repavimentación; el proyecto aspira a que la ruta pueda ser utilizada durante la mayor parte del año, superando las restricciones climáticas que hasta el presente la hacían intransitable en invierno. La obra se ha estructurado en tres tramos distintos a lo largo de la misma ruta para optimizar su ejecución y minimizar las interrupciones. El gobernador Rolando Figueroa ha enfatizado el enorme potencial turístico de la región del Pehuén, un potencial que, según sus afirmaciones, se verá exponencialmente incrementado con la llegada del pavimento a localidades clave como Aluminé y Villa Pehuenia. Una vez que los tres tramos de la Ruta Provincial 23 estén completamente finalizados, se habilitará un corredor turístico sin precedentes en el norte neuquino. Este corredor permitirá un recorrido continuo y asfaltado por los pintorescos valles cordilleranos, enlazando desde Caviahue-Copahue hasta Villa La Angostura. Cabe destacar que la administración provincial tiene en su mira la pavimentación de más de 600 kilómetros de distintas rutas en toda la provincia, una inversión monumental que sentará las bases para un futuro de prosperidad. Este ambicioso plan vial no solo impulsará el desarrollo de las localidades involucradas, sino que también revitalizará las economías regionales y catapultará el turismo a niveles insospechados. Mientras tanto, las autoridades de Vialidad Nacional instan encarecidamente a los conductores a transitar con la máxima precaución en los tramos donde las obras están activas. Es imperativo respetar la señalización instalada y acatar las indicaciones del personal de obra, dado que existe maquinaria en movimiento y se han implementado desvíos provisorios en diversos sectores para garantizar la seguridad de todos los usuarios de la vía





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