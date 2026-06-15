El contador venezolano fue arrestado tras la acusación de homicidio del gerente de GenTech, Daniel Osorio Peñaloza, con la intervención de la Policía de la Ciudad y autoridades judiciales.

El pasado domingo 8 de junio la Policía de la Ciudad de Buenos Aires detuvo al contador de 46 años, de origen venezolano, acusado de cometer el homicidio de Daniel Osorio Peñaloza , gerente de la compañía GenTech.

La detención tuvo lugar en un apartamento de tercer piso de la avenida Díaz Vélez 5500, en la zona de José C. Paz, donde el sospechoso vive con su familia. La operación se llevó a cabo bajo la supervisión de la jueza Paula González y el fiscal Eduardo Cubría, con el objetivo de garantizar la integridad de la investigación y evitar posibles riesgos de violencia.

El arresto se realizó sin incidentes, pues el detenido no mostró signos de agresión y fue sometido a los procesos habituales de custodia. Daniel Osorio Peñaloza tenía una trayectoria de más de diez años dentro de GenTech, empresa fundada por el empresario Martín Menem, quien también es presidente de la Cámara de Diputados.

Su posición como gerente de Producción y Desarrollo la situó en el epicentro de las operaciones internacionales de la marca, lo que le confería acceso a información sensible y a una amplia red de contactos. El acusado, quien inició su carrera profesional en una planta de Italia antes de trasladarse a Argentina, ha mantenido relaciones profesionales con los directivos de otras compañías vinculadas a GenTech, tal como lo revela su propio perfil de LinkedIn.

El operativo policial inició a raíz de la notificación de la Oficina de Emergencia tras la muerte de Osorio Peñaloza en su vivienda. Los agentes de la Ciudad recorrieron el inmueble y verificaron que en el cuerpo del fallecido no había lesiones externas, un hallazgo que exigió la intervención de servicios forenses. La autopsia reveló que la causa de la muerte fue una combinación de factores que fueron categorizados como homicidio.

Desde entonces se habilitó una investigación criminal que se basa en testimonios de residentes y en la revisión de cámaras de seguridad que captaron la entrada del acusado al edificio entre el sábado 5 y el domingo 6. El diputado Martín Menem se mostró conmocionado tras recibir la noticia. En declaraciones públicas hizo saber que tenía un vínculo personal con Osorio Peñaloza, describiéndolo como amigo y colaborador estrecho.

Menem confirmó que había asistido a eventos con el gerente en la semana previa al incidente y que sus últimos encuentros se desarrollaron en un bar del centro de la ciudad. A pesar de su recuento de hechos, las autoridades descartaron la posibilidad de que la muerte fuera causada por un acto de violencia física directa.

GenTech ha sido proveedor oficial de la Selección argentina de fútbol y de la Federación Argentina de Atletismo, promocionando líneas de creatinas y suplementos dietarios bajo la marca AFA. La compañía, con sede en la zona de Almagro y cuenta con operaciones que abarcan varios países de la región. Tras la muerte del gerente, se ha decidido reforzar los protocolos internos de seguridad y la supervisión de los procesos de producción.

El presidente de la empresa concluyó que el caso es un golpe negativo a la reputación del negocio. En el ámbito jurídico, la investigación seguirá abierta mientras las autoridades recopilan evidencia adicional que ayude a determinar la responsabilidad del acusado. La jueza González ha emitido una orden de detención provisional que mantiene al detenido en custodia de la Policía de la Ciudad.

En los próximos días se esperan audiencias preliminares donde se examinarán las pruebas forenses y se evaluarán los vínculos entre el acusado y el fallecido. La comunidad local ha exigido una justicia rápida, pues la desaparición de un dirigente tan conocido ha dejado un vacío que afecta a empleados y clientes por igual.

Entre las medidas que se están tomando, la empresa ha anunciado un programa de indemnización para los familiares de Osorio Peñaloza y una campaña de responsabilidad social que incluirá la elaboración de un manual de seguridad para sus colaboradores. Asimismo, las autoridades de la Ciudad han pedido a los vecinos que mantengan sus cámaras de vigilancia activas, ya que la evidencia a través de medios audiovisuales será fundamental para esclarecer la cadena de acontecimientos.

Mientras tanto, el sector de la industria de suplementos dietarios no ha mostrado cambios significativos, aunque sí ha incrementado la atención en la transparencia de sus procesos corporativos





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