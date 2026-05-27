Autopsia de Ana Lía Corte revela que no hubo criminalidad en su muerte

La mujer de 52 años fue hallada sin vida tras 18 días de búsqueda. La autopsia descarta indicios de crimen; su cuerpo sufrió la acción de la intemperie y animales. Ana Lía padecía depresión y había desaparecido antes en 2021.

El hallazgo del cuerpo sin vida de Ana Lía Corte , una mujer de 52 años que permaneció desaparecida durante 18 días en la ciudad de Bariloche , conmocionó a la comunidad local.

Las autoridades encontraron sus restos en el fondo de un barranco en el barrio Arrayanes, específicamente en la zona conocida como La Barda. Desde el 8 de mayo, cuando fue vista por última vez subiendo a un colectivo de la línea 51 en el barrio Melipal, sus familiares y amigos iniciaron una angustiosa búsqueda que finalizó de manera trágica. La mujer vestía ropa de abrigo y llevaba una mochila, lo que sugería que planeaba realizar una excursión de senderismo.

Este detalle, sumado a un episodio similar ocurrido en 2021, llevó a sus allegados a pensar que Ana Lía buscaba aislarse voluntariamente. La desaparición activó un amplio operativo de búsqueda que incluyó a la Policía de Río Negro, bomberos y voluntarios, quienes recorrieron extensas áreas boscosas y senderos cercanos a la ciudad. La autopsia practicada a los restos, ordenada por las fiscales Betiana Cendón y María Sofía Ocampo, arrojó resultados que descartaron la participación de terceros en su muerte.

Según el informe preliminar difundido en las últimas horas, el cuerpo no presentaba indicios de criminalidad. El avanzado estado de descomposición se debió exclusivamente a la exposición a la intemperie y a la acción de animales presentes en la zona del barranco. La identificación oficial se logró mediante las impresiones dactilares, aunque los familiares pudieron reconocer los objetos personales que acompañaban al cadáver, como su mochila y algunas prendas.

Las autoridades desplazaron al lugar a efectivos de la Comisaría 28 de Bariloche, la Policía Científica, la Brigada de Investigaciones, Criminalística y el Cuerpo de Operaciones Especiales y Rescate (COER) para asegurar la escena y recoger evidencias. El operativo se extendió durante varias horas y contó con la participación de perros entrenados para la búsqueda de personas.

El contexto de la desaparición revela que Ana Lía Corte atravesaba un cuadro de depresión e insomnio, por el cual estaba bajo tratamiento psiquiátrico. Un amigo de la familia, Gabriel Bondel, declaró al diario Río Negro que el hermano de la mujer había contado que en conversaciones previas ella le confesó sentirse mal y querer irse. Buscaría esconderse, no quería ser encontrada.

Este mismo patrón se había repetido en 2021, cuando desapareció brevemente y fue hallada en la costa del lago. En aquella ocasión, la situación se resolvió rápidamente, pero esta vez la falta de noticias prolongó el sufrimiento de sus seres queridos hasta el triste desenlace. La familia, que mantuvo la esperanza durante los 18 días de búsqueda, ahora debe enfrentar la realidad de la pérdida.

Aunque la Justicia de Río Negro aún no da por terminada la investigación formal, la autopsia ha aportado certezas fundamentales sobre las circunstancias del deceso. Los elementos climáticos, como las bajas temperaturas y la humedad, junto con las características del terreno escarpado, explican el estado en que fueron hallados los restos. La familia, que vivió días de incertidumbre y esperanza, ahora enfrenta el duelo con la certeza de que no hubo un crimen.

Este caso, que mantuvo en vilo a la comunidad barilochense, cierra un capítulo doloroso pero necesario para comenzar la sanación. Las autoridades continúan recabando información para esclarecer por completo las horas previas a su desaparición y cerrar el expediente





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