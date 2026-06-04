Automotrices piden a provincias que bajen impuestos ante caída en producción

La producción de autos en Argentina cae un 21% en mayo frente a igual mes de 2025, según informó la Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa). Las automotrices piden a las provincias que bajen los impuestos para incentivar la producción.

Con la producción de autos a la baja, las automotrices le piden a las provincias que bajen los impuestos. La fabricación de unidades cae 21% frente a 2025, pero se observó una pequeña mejora en abril, según informó la Asociación de Fábricas de Automotores ( Adefa ).

La producción llegó a 167.629 vehículos en lo que va del año, un 19,3% menos que lo registrado en igual período, pero de 2025. Las exportaciones cayeron en ambos indicadores, se enviaron al exterior 25.237 unidades en mayo, 6,1% por debajo de abril y 4,2% menos que igual mes de 2025. En el acumulado anual, ya se exportaron 104.520 unidades, un 2,2% menos que en igual período del año anterior.

Las ventas mayoristas se mantuvieron estables y se entregó a concesionarios el mismo volumen que el mes anterior, pero con una caída del 39% interanual. Los concesionarios tienen hoy stock suficiente para varios meses de venta, motivo por el cual los pedidos a las fábricas mermaron su agresividad





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