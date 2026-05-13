Automatically deleted WhatsApp accounts: when Meta can cancel user accounts due to inactivity

WhatsApp users should be aware of a policy that automatically cancels accounts for inactivity. This measure aims to eliminate inactive profiles and reduce irrelevant data collection. Users must log in to the internet periodically to keep their account active, and opening WhatsApp occasionally is enough to reset the inactivity counter.

Millions of WhatsApp users are unaware of one of the most important and severe policies of the popular messaging app: Meta can permanently delete a user account if it remains inactive for a long time.

This policy is applied automatically and without the possibility of reversing it to eliminate inactive profiles and reduce unnecessary data accumulation. The measure is part of WhatsApp's security and privacy policies and aims to eliminate unnecessary data retention risks associated with abandoned accounts. WhatsApp does not only consider whether the application is installed on the phone; to avoid automatic deletion, users need to log in to the internet periodically and open the app.

If the phone remains disconnected or the person stops using the service, the account enters an inactive state. In some cases, other contacts may notice changes in the deleted profile. The profile photo can disappear, and certain information linked to the user will no longer appear within the platform. Learn more: How to act if your WhatsApp account is hacked or stolen: the steps to follow and the key to prevent it





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Whatsapp Meta Inactivity Policy Automatic Deletion Security And Privacy Policies

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