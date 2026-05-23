Auto y camión América 5:3 chocan en la Ruta 118, causadas por causas no claras aún

Un trágico accidente ocurrió en la Ruta 118, al transitar un Chevrolet Corsa y un camión Scania en dirección contraria. Tres personas murieron instantáneamente y solo el chofer resultó ileso.

accidente protagonizado por un auto y un camión con acoplado tuvo lugar a la altura del kilómetro 36 de la Ruta 118 Por causas que la Justicia aún intenta determinar, el Chevrolet Corsa -conducido por una mujer de 62 años- impactó de manera directa contra un camión Scania que circulaba en sentido contrario. el automóvil quedó completamente destruido sobre la calzada y sus tres ocupantes perdieron la vida de forma instantánea.

Por su parte, el camionero, un joven de 20 años oriundo de la provincia de Buenos Aires, resultó ileso pero quedó en estado de shock tras el impacto. Pocos minutos después del siniestro, personal de la Comisaría de Distrito de Tatacuá, ambulancias locales y peritos de la Unidad Fiscal arribaron a la zona. El tránsito en ese tramo de la Ruta 118 debió ser interrumpido en su totalidad durante varias horas.

Los agentes montaron un vallado preventivo y desviaron los vehículos hacia caminos alternativos para permitir que los bomberos y el personal forense realizaran las tareas de rescate de los cuerpos y las pericias correspondientes mecánicas





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