Austria, rival de Argentina, se impone a Túnez con un hombre menos en su último amistoso previo al Mundial 2026

La selección austríaca, dirigida por Ralf Rangnick, venció ajustadamente a Túnez por 1-0 en Viena, en un partido donde jugó más de 60 minutos con diez jugadores. El gol de Marcel Sabitzer le dio la victoria en el complemento, dejando buenas sensaciones antes de su viaje a Norteamérica para el Mundial 2026, donde compartirá grupo con Argentina, Argelia y Jordania.

Uno de los rivales de la Selección Argentina en el Mundial 2026 , la selección de Austria , disputó su último partido de preparación en territorio europeo antes de viajar a Norteamérica.

El equipo dirigido por el alemán Ralf Rangnick enfrentó a Túnez en la ciudad de Viena y logró una ajustada pero trabajada victoria por 1-0, a pesar de quedarse con un jugador menos durante más de una hora. Este triunfo, conseguido en la despedida ante su público, dejó buenas sensaciones de cara a la cita mundialista. Austria, que compartirá el Grupo J con Argentina, Argelia y Jordania, mostró un gran orden defensivo y templanza emocional para superar la adversidad.

La apertura del marcador llegó en el minuto 64 del segundo tiempo gracias a su capitán Marcel Sabitzer, quien recibió un centro atrás y definió de primera, a contrapierna del arquero, para concretar el único gol del encuentro. Este gol destacó la capacidad de reacción del equipo, que supo manejar la presión tanto del rival como del contexto de jugar con diez hombres tras la expulsión de Konrad Laimer.

La formación que presentó Austria se acercó a la que se perfila como titular para el Mundial, con un once inicial que incluyó nombres como David Alaba en la defensa y un mediocampo combativo liderado por Sabitzer. La victoria sirve como un envión anímico importante antes de emprender el viaje a Canadá, Estados Unidos y México, donde debutarán contra Argelia.

Por su parte, Túnez, también clasificado al Mundial, formará parte del Grupo F junto a Suecia, Japón y Países Bajos, y a pesar de la derrota, mostró solidez en algunos pasajes del partido, aunque no logró capitalizar la superioridad numérica. Entre los亮点 de Austria, se destacó la actuación de los centrocampistas Christoph Baumgartner, Konrad Laimer y Marcel Sabitzer, así como la solidez defensiva de figuras como David Alaba y Kevin Danso.

El equipo austríaco, que llega al Mundial como uno de los rivales más peligrosos del grupo de Argentina, demostró que puede competir incluso en situaciones adversas, un rasgo clave para cualquier aspirante a avanzar en la fase de grupos. Este amistoso, aunque disputado en casa, no tuvo la misma repercusión mediática que otros encuentros de selecciones europeas, pero para Austria fue una oportunidad perfecta para afinar mecanismos y probar jugadores antes de la competición oficial.

La expulsión de Laimer a los 37 minutos del primer tiempo cambió el rumbo del partido, obligando a Rangnick a reorganizar su esquema táctico con un hombre menos. Sin embargo, los diques defensivos se mantuvieron firmes y el equipo supo neutralizar los ataques tunecinos, que contaron con oportunidades pero carecieron de precisión en el último pase. El gol de Sabitzer, además de ser una obra de calidad, reflejó la tranquilidad del capitán en momentos clave.

Ahora, con este triunfo en el bolsillo, Austria mira con optimismo su participación en el Mundial 2026, donde buscará sorprender y avanzar a las fases finales. Para Argentina, este resultado es un dato de interés: Austria se perfila como un adversario duro, con experiencia en ligas top y jugadores de alto nivel. El partido también dejó algunas lesiones menores que se monitorearán de cara a la concentración final.

En resumen, Austria se despide de su público con una victoria psicológicamente importante, mostrando carácter y solidez, cualidades que podrían ser determinantes en un grupo complicado como el J





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