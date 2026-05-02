Austria: Arrestan a hombre acusado de envenenar papillas para bebés para chantajear a HiPP

Un hombre de 39 años fue detenido en Austria por presuntamente contaminar frascos de papilla para bebés con veneno para ratas, en un intento de extorsionar a la empresa alemana HiPP. La policía encontró frascos envenenados en Austria, República Checa y Eslovaquia.

Un individuo de 39 años ha sido arrestado en Austria este sábado, acusado de contaminar frascos de papilla para bebé s con veneno para ratas . La policía de la región de Burgenland, ubicada al sur de Viena, confirmó la detención, aunque se mantiene la confidencialidad sobre la identidad del sospechoso y el lugar preciso del arresto.

Según informes de los diarios Kronenzeitung y Heute, el arresto tuvo lugar en Salzburgo, una ciudad austríaca cercana a la frontera alemana y donde se encuentra la sede central de la empresa HiPP, fabricante de los productos infantiles afectados. La investigación, que ha sido coordinada por la policía de Baviera, se centró en el análisis de rastros digitales y grabaciones de cámaras de seguridad en supermercados, lo que permitió identificar al presunto responsable.

El modus operandi del sospechoso consistió en el envío de un correo electrónico a la compañía HiPP el 27 de marzo, en el que se exigía el pago de dos millones de euros (aproximadamente 2.3 millones de dólares) antes del 1 de abril. El objetivo era chantajear a la empresa, amenazando con la liberación de los frascos contaminados si no se cumplía con la demanda.

Sin embargo, la amenaza no fue detectada por HiPP hasta después de la fecha límite establecida, lo que resultó en la distribución de seis frascos adulterados en diversos supermercados. Afortunadamente, las autoridades lograron interceptar cinco de estos frascos antes de que fueran consumidos por los bebés. Uno de los frascos, encontrado el 18 de abril en un supermercado Spar en Eisenstadt, la capital de Burgenland, contenía una concentración de 15 microgramos de veneno para ratas.

La alerta se centró principalmente en un bote de 190 gramos de puré de verduras de zanahoria y papa, aunque un segundo tarro, vendido en la misma sucursal de Spar, aún no ha sido localizado y se presume que también podría estar contaminado. La situación generó una gran preocupación entre los padres y las autoridades sanitarias, quienes actuaron rápidamente para retirar del mercado los productos potencialmente peligrosos.

Ante la gravedad de la situación, HiPP solicitó a mediados de abril el retiro preventivo de los frascos potencialmente contaminados en Austria, como medida de precaución para proteger la salud de los consumidores. La policía de Baviera, que lidera la investigación, ha confirmado que los frascos envenenados también fueron detectados en República Checa y Eslovaquia, lo que indica que el sospechoso actuó a nivel internacional.

Las autoridades están trabajando en estrecha colaboración con las empresas de distribución y los supermercados para rastrear y retirar todos los productos afectados. Este incidente ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad de la cadena de suministro de alimentos y la importancia de implementar medidas de seguridad más estrictas para prevenir este tipo de actos criminales. La policía continúa investigando los motivos exactos que llevaron al sospechoso a cometer este delito y si actuó solo o en colaboración con otras personas.

Se espera que en los próximos días se revelen más detalles sobre el caso y se presenten cargos formales contra el detenido. La empresa HiPP ha expresado su agradecimiento a las autoridades por su rápida actuación y ha reafirmado su compromiso con la seguridad y la calidad de sus productos. La empresa también ha puesto a disposición de los consumidores un número de teléfono y una dirección de correo electrónico para cualquier consulta o inquietud relacionada con este incidente





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