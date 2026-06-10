Aumentos escalonados para el salario mínimo del servicio doméstico en Argentina entre abril y julio

Se establecieron incrementos mensuales del 1,8%, 1,6%, 1,5% y 1,4% para los salarios mínimos del personal de casas particulares, junto con un bono del 50% en abril. Los ajustes aplican también a zonas desfavorables con un adicional del 31%. La medida busca mitigar el impacto de la alta inflación pronosticada.

El gobierno argentino ha establecido una serie de aumentos escalonados en los salarios mínimos para el sector de trabajadores domésticos, con vigencia entre abril y julio de este año.

Este ajuste busca paliar el impacto de la alta inflación que viene registrando el país, la cual según pronósticos del Banco Central y analistas privados superará el 2% mensual en los próximos meses. Las subas se aplicarán de manera gradual: en abril un 1,8% retroactivo, en mayo un 1,6%, en junio un 1,5% y en julio un 1,4%. Adicionalmente, en abril se otorgará un bono del 50% calculado sobre el salario de marzo.

Para las zonas desfavorables (La Pampa, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego y el partido bonaerense de Carmen de Patagones) se aplicará un extra del 31% sobre el monto final de cada categoría. Los nuevos valores horarios y mensuales, con y sin retiro, para cada una de las cinco categorías del servicio doméstico han sido fijados por el Ministerio de Trabajo.

Esta medida busca proteger el poder adquisitivo de uno de los sectores más vulnerables del mercado laboral, aunque los incrementos acordados quedan por detrás de la evolución inflacionaria esperada. El anuncio se produce en un contexto de tensión social y económica, donde los salarios reales han perdido terreno frente a la suba de precios.

Los valores específicos para cada categoría, que van desde los $3.491,58 por hora hasta $4.829,13 por hora, dependiendo de la antigüedad y tipo de tarea, están detallados en la normativa. La decisión fue tomada en el marco de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares, integrada por representantes del gobierno, empleadores y trabajadores. Para los empleadores, estos aumentos implican una mayor carga salarial en un momento de dificultades económicas.

Para los trabajadores, aunque es un alivio parcial, la pérdida de poder adquisitivo continúa siendo una preocupación central. La inflación acumulada en lo que va del año supera ampliamente los incrementos salariales pactados, lo que proyecta que los salarios reales seguirán en descenso. El bono de abril, que representa la mitad del salario de marzo, es un intento de compensar parcialmente la disparada de precios de ese mes.

La medida gubernamental refleja el compromiso, aunque limitado, de mantener cierto momentum de negociación colectiva en sectores de bajos ingresos





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