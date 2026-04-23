Aumento Salarial y Bono para Empleadas Domésticas: Detalles de la Resolución 2/2026

El Gobierno oficializa un incremento del 3% en los salarios de las empleadas domésticas, complementado con un bono según la carga horaria. La Resolución 2/2026 de la CNTCP establece los nuevos montos y plazos de aplicación.

El Gobierno nacional, en conjunto con las cámaras sectoriales y los representantes sindicales, ha formalizado un incremento salarial para las empleadas domésticas que se hará efectivo durante el presente trimestre.

Este ajuste, que se traduce en modificaciones en la liquidación mensual de las trabajadoras, se complementa con un bono extraordinario, resultado directo de las negociaciones paritarias. La Resolución 2/2026, emitida por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP), proporciona el marco legal necesario para implementar este acuerdo, estableciendo un esquema de aumentos progresivos para los meses de febrero y marzo de 2026.

La estructura de bonos se basa en la carga horaria semanal de cada empleada, y debido a la modalidad de liquidación a mes vencido, algunas trabajadoras ya percibirán este beneficio adicional en sus próximos recibos de sueldo. El incremento salarial total asciende al 3%, distribuido de la siguiente manera: este ajuste se aplica a todo el personal que se encuentra bajo el amparo de la Ley 26.844.

Los nuevos montos fueron definidos durante una sesión plenaria ordinaria de la CNTCP celebrada el pasado 24 de febrero, donde se acordaron tanto las actualizaciones de los salarios base como el pago de las sumas adicionales, tal como se refleja en el acta que fundamenta la resolución oficial. Además de la actualización salarial, la resolución oficializa el pago de un bono no remunerativo para los meses de febrero y marzo.

El valor de este bono varía en función de la cantidad de horas trabajadas semanalmente. Es importante destacar que, al tratarse de una suma no remunerativa, este bono no se considera para el cálculo de beneficios como el aguinaldo, las vacaciones pagadas ni los aportes previsionales.

No obstante, este beneficio debe ser abonado junto con el salario habitual de cada mes, tanto en febrero como en marzo, y su pago es obligatorio para todos los empleadores que se encuentren alcanzados por el régimen especial de casas particulares. La resolución enfatiza que estas adecuaciones salariales son de aplicación en todo el territorio nacional, sin distinción de provincia o región.

Esto implica que cualquier empleador que tenga personal registrado bajo la Ley 26.844 debe ajustar los salarios a las nuevas escalas a partir de este mes, bajo pena de incurrir en incumplimiento de la normativa laboral vigente. El cumplimiento de esta normativa es crucial para garantizar los derechos laborales de las empleadas domésticas y evitar posibles sanciones para los empleadores. La transparencia y la correcta aplicación de la resolución son fundamentales para asegurar una relación laboral justa y equitativa.

La Ley 26.844, sancionada en el año 2013, constituye el marco legal específico que regula las relaciones laborales en el ámbito de las casas particulares en Argentina. Dentro de sus competencias, la CNTCP tiene la facultad de establecer remuneraciones mínimas y recomposiciones salariales, lo cual ha ejercido en esta ocasión a través del acuerdo alcanzado el 24 de febrero y su posterior oficialización.

Con la publicación de la resolución en el Boletín Oficial, los nuevos valores adquieren carácter obligatorio e inmediato. Representantes del sector gremial han anticipado que en los próximos meses se llevará a cabo una nueva reunión paritaria con el objetivo de evaluar la evolución de los salarios y determinar si es necesario implementar ajustes adicionales.

Este análisis se realizará en un contexto marcado por la persistencia de la inflación como el principal factor de referencia para las negociaciones salariales del sector. La constante revisión de las condiciones laborales y salariales de las empleadas domésticas es esencial para asegurar que sus ingresos se mantengan en línea con la evolución del costo de vida y para promover una mejora continua en su calidad de vida.

La colaboración entre el gobierno, los empleadores y los sindicatos es fundamental para lograr un consenso que beneficie a todas las partes involucradas y contribuya a un sector laboral más justo y equitativo





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