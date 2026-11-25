Conoce las fechas exactas de pago de las jubilaciones y pensiones para diciembre de 2026 en Argentina, detalladas por final de DNI y los montos brutos netos de la nueva suba.

Las jubilaciones y pensiones en Argentina recibirán un incremento en diciembre de 2026, aplicando la fórmula de movilidad vigente que utiliza como referencia el dato de la inflación de dos meses atrás del INDEC. Esta actualización responde estrictamente al mecanismo establecido para ajustar los beneficios según el índice de precios al consumidor.

Cronograma de pagos por DNI

El calendario de pagos para diciembre de 2026 se distribuye a lo largo de dos semanas, comenzando el miércoles 9 de diciembre de 2026 con los documentos terminados en 0 y 1. El jueves 10 de diciembre de 2026 continuarán los pagos para los terminados en 2 y 3, y el viernes 11 de diciembre de 2026 se acreditarán los haberes para los DNI terminados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9.

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Para los Pensiones No Contributivas (PNC), la liquidación se realizará en una ventana exprés de tres días hábiles. El miércoles 9 de diciembre 2026 cobrarán los documentos terminados en 0 y 1, el jueves 10 los finalizados en 2 y 3, y el viernes 11 de diciembre 2026 percibirán sus haberes todos los DNI terminados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9.

Montos brutos y netos por concepto

Los montos brutos en invalidez y vejez alcanzan los $546.486,53, mientras que los destinados a madres de siete hijos llegan a $750.695,05 brutos. Esta distribución permite a los beneficiarios conocer con exactitud la cifra que ingresarán en sus cuentas bancarias o corraos postales durante la semana.

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Las acreditaciones de las Pensiones No Contributivas inician su calendario el miércoles 9 de diciembre 2026 para el DNI 0, continúan el jueves 10 para el DNI 1, viernes 11 para el DNI 2 y lunes 14 para el DNI 3. Este esquema concentra tres terminaciones por día en el cierre del mes.

Conclusión de pagos y bonos variables

El cierre de las acreditaciones para los Pensiones No Contributivas se realizará el martes 15 de diciembre de 2026 para los DNI terminados en 4, 5 y 6, y el miércoles 16 de diciembre de 2026 para los terminados en 7, 8 y 9. En estos casos, los montos brutos ascienden a $750.695,05, equivalentes a $730.274 netos tras el descuento correspondiente.

El calendario regular para jubilaciones y pensiones en diciembre de 2026 continúa el jueves 17 para los documentos terminados en 0 y 1, el viernes 18 para los finalizados en 2 y 3, el lunes 21 para los terminados en 4 y 5, el martes 22 para los finalizados en 6 y 7, y el miércoles 23 de diciembre concluye el calendario con los DNI terminados en 8 y 9. Los beneficiarios que perciben entre $453.796,70 y $523.796,70 suman además un bono variable proporcional.

Contexto político y económico

En el ámbito político, Javier Milei firmó el Decreto 614/25 y no se traslada el feriado por el Día de la Virgen, definiendo el calendario laboral del país. Argentina entró en recesión tras 35 meses de gestión del presidente Javier Milei y el ministro Luis Caputo.

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Este escenario económico impacta directamente en la política de haberes, donde la fórmula de movilidad se convierte en el eje central para mantener el poder adquisitivo de los jubilados y pensionados frente a los índices de inflación reportados por el INDEC.