Aumento Estimado para Jubilaciones y Pensiones de ANSES en Mayo: La Inflación Marca el Rumbo

El índice de precios al consumidor de marzo, publicado por el Indec, anticipa un nuevo incremento mensual para las jubilaciones y pensiones de ANSES en mayo de 2026. La jubilación mínima y otros beneficios sociales experimentarían un alza proyectada, mientras que la continuidad del bono de $70.000 para los haberes más bajos aún está sujeta a una decisión oficial.

Se vislumbra un nuevo escenario para los jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) de cara a mayo de 2026, con una proyección de aumento mensual basada en la fórmula de movilidad jubilatoria . Si bien las cifras oficiales aún no han sido publicadas por el organismo previsional, el dato de inflación de marzo, informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), permite realizar una estimación sólida.

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró un incremento del 338%, un valor que se traduce directamente en un ajuste de los haberes previsionales. Bajo este escenario, se proyecta que la jubilación mínima, que en abril se ubicaba en $380.31931, ascendería a $393.17410 en mayo. Adicionalmente, si se mantiene el bono de $70.000, destinado a complementar los ingresos más bajos, el ingreso total para quienes perciben la mínima alcanzaría los $463.17410. Esta proyección ofrece un panorama de alivio ante el contexto inflacionario, permitiendo a los beneficiarios anticipar una mejora en su poder adquisitivo.

La actualización no solo afectaría a la jubilación mínima, sino también a otros beneficios sociales y pensiones. La Pensión Universal para Adultos Mayores (PUAM), que equivale al 80% de la jubilación mínima, experimentaría un incremento similar. Con la jubilación mínima proyectada en $393.17410, la PUAM se situaría en $314.53928. En caso de que el bono de $70.000 continúe vigente, el ingreso total para los beneficiarios de la PUAM llegaría a $384.53928.

Por otro lado, las Pensiones No Contributivas (PNC), que representan el 70% del haber mínimo, pasarían de su valor actual a $275.22187. Con la suma del refuerzo de $70.000, el ingreso total para este segmento de beneficiarios ascendería a $345.22187. Incluso los haberes más altos se verían impactados por este ajuste. Tomando como referencia una jubilación máxima cercana a los $2.559.000 en abril, el monto estimado para mayo superaría los $2.645.49420, aplicando la misma actualización derivada de la inflación.

El mecanismo de actualización de las jubilaciones y pensiones se basa en la fórmula de movilidad, que pondera la evolución de la inflación registrada por el Indec. Por este motivo, una vez conocido el IPC de marzo, es posible prever con un alto grado de certeza el porcentaje de aumento que aplicará a las prestaciones en mayo. Sin embargo, es importante destacar que la continuidad del bono de $70.000 es un factor que difiere de la actualización automática. Este refuerzo económico no se actualiza de forma automática y su prolongación depende de una decisión explícita y mensual por parte de las autoridades de ANSES.

En consecuencia, si bien hoy es posible calcular una proyección de los haberes con base en el índice inflacionario ya publicado, la confirmación de los montos definitivos y la certeza sobre la continuidad del bono requerirán la comunicación oficial por parte de ANSES. Los beneficiarios deberán aguardar la información oficial para conocer con exactitud los valores que percibirán en mayo, así como las políticas de refuerzo vigentes.





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