Aumento del alquiler y caída de propietarios en Argentina entre 2016 y 2026

El alquiler crece en sectores de ingresos medios y altos mientras la propiedad cae al 68%. Factores como créditos hipotecarios insuficientes, informalidad laboral y ahorro insuficiente explican este cambio estructural en el mercado inmobiliario argentino.

Durante el período comprendido entre 2016 y 2026, la dinámica del mercado habitacional en Argentina experimentó un desplazamiento estructural significativo. La proporción de hogares propietarios descendió del 71 por ciento al 68 por ciento. En contrapartida, la cuota de inquilinos aumentó, lo que representa la aparición de casi 600 mil hogares adicionales bajo esta condición. Este cambio no responde únicamente a la formación de nuevas unidades familiares, sino que refleja barreras crecientes para acceder a la propiedad.

Barreras Estructurales del Crédito e Informalidad

La adquisición de vivienda se ha vuelto prohibitiva debido a la combinación de falta de ahorro, escasez de crédito hipotecario y exigencias rígidas para el financiamiento. Estas dificultades afectan especialmente a trabajadores informales o quienes tienen problemas para acreditar ingresos estables. Incluso dentro del sector privado registrado, uno de cada tres jefes de hogar alquila. La estabilidad laboral formal ya no garantiza el acceso a la propiedad, ya que sin crédito hipotecario se requiere reunir el valor total del inmueble.

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Expansión del Alquiler en Estratos Medios y Altos

A diferencia de décadas anteriores, el crecimiento del alquiler no se concentra en los deciles más bajos, donde la proporción se mantuvo estable. Los mayores aumentos se registraron en los estratos de ingresos medios y altos. Esto indica que contar con ingresos relativamente elevados ya no asegura el paso hacia la vivienda propia. La distancia entre los ingresos laborales en pesos y la cotización de propiedades en dólares ha erosionado el poder adquisitivo, dificultando la acumulación de ahorros incluso en hogares de mayores ingresos.

Perfil Demográfico y Repliegue Generacional

La postergación de la compra es clara entre personas de 30 a 49 años. Este grupo pasó de representar el 49 por ciento de los hogares inquilinos en 2016 al 57 por ciento en 2026. Este segmento explica cerca del 77 por ciento del aumento total registrado. La tasa de inquilinos en el grupo de 40 a 49 años subió del 17,5 por ciento al 23,9 por ciento. En contraste, los menores de 30 años redujeron su participación del 25 por ciento al 19 por ciento, evidenciando que el alquiler se prolonga más allá de la juventud.

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Dependencia del Patrimonio Familiar y Ahorro Inicial

En este contexto, la posibilidad de comprar depende cada vez más del patrimonio familiar, herencias o ayuda económica de padres. Los recursos acumulados por generaciones anteriores adquieren un peso decisivo frente a los ingresos del trabajo. Para obtener un préstamo con financiamiento, se necesita un ahorro previo para el anticipo, que suele representar entre el 25 por ciento y el 30 por ciento del valor del inmueble. El obstáculo principal no es la cuota mensual, sino reunir ese monto inicial.

Solución Necesaria y Restricciones del Sistema Financiero

Revertir esta tendencia requiere reconstruir el financiamiento hipotecario mediante fuentes de ahorro de largo plazo para préstamos de 20 o 30 años. El sistema actual enfrenta una restricción estructural tras la eliminación del régimen de capitalización previsional. Existe un escaso desarrollo del mercado de seguros, lo que limita la sostenibilidad de estos depósitos de largo plazo. Sin esta reforma, la distancia entre salarios y precios inmobiliarios seguirá ampliándose.