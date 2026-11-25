La Resolución 6/2026 establece un incremento del 1,6% para el personal de casas particulares en diciembre de 2026. Conozca los detalles sobre salarios mínimos y el cálculo del aguinaldo.

La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares ha establecido oficialmente un incremento salarial del 1,6% para el personal dedicado al cuidado de niños y otras personas. Esta actualización monetaria entrará en vigor durante el mes de diciembre de 2026 y se aplica sobre los valores de referencia establecidos en noviembre del mismo año. La medida es resultado de la Resolución 6 /2026, la cual fue posteriormente rectificada y complementada por la Resolución 7 /2026. Este ajuste forma parte del esquema de aumentos programado para la segunda mitad del año en curso.

Regulación salarial y rangos de empleo

Las trabajadoras responsables de tareas de asistencia y cuidado de personas están comprendidas bajo el régimen específico de casas particulares. Esta categoría laboral incluye el cuidado no terapéutico de niños, jóvenes, adultos mayores y personas con discapacidad o enfermedades crónicas. Los salarios mínimos no son únicos; varían significativamente según la modalidad de contratación que firme la empleada. Se distinguen dos tipos principales: el régimen con retiro, donde la trabajadora abandona el domicilio al finalizar su jornada, y el régimen sin retiro, donde reside en la misma casa donde presta sus servicios. Estos montos sirven como mínimos de referencia y pueden superarse mediante acuerdos individuales entre la empleada y su empleador. Cuando una persona ejerce tareas de distintas categorías, se debe priorizar la actividad principal que desempeña habitualmente para determinar el salario base correspondiente.

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Zonas desfavorables y ajustes regionales

El personal que opera en ciertas provincias y regiones geográficas específicas tiene derecho a un adicional adicional del 31% por zona desfavorable. Este beneficio económico adicional afecta directamente a la Liquidación final del mes. El territorio que recibe esta cobertura especial incluye a la provincia de La Pampa, así como a las provincias patagónicas de Río Negro, Chubut, Neuquén y Santa Cruz. Adicionalmente, la región insular de Tierra del Fuego también se suma a esta lista de zonas privilegiadas para este bono. En la provincia de Buenos Aires, el beneficio alcanza específicamente al partido bonaerense mencionado en la normativa, garantizando una compensación por las condiciones geográficas y logísticas de estas áreas. La integración de estos incrementos escalonados comenzó desde agosto y continuó con sumas no remunerativas que se incorporaron progresivamente a los salarios básicos entre septiembre y noviembre, preparando el terreno para el ajuste de diciembre.

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Cálculo preciso del Sueldo Anual Complementario

El Sueldo Anual Complementario, comúnmente conocido como aguinaldo, corresponde a todo el personal registrado que cumple con los requisitos legales. Este pago se distribuye en dos cuotas anuales a lo largo del ciclo laboral. Para calcular el importe exacto correspondiente a diciembre, se toma el 50% de la mayor remuneración mensual devengada durante el semestre completo que abarca desde julio hasta diciembre. La base de cálculo es estricta y contempla la remuneración correspondiente al período, incluyendo todos los conceptos salariales que sean legalmente aplicables. Por esta razón, el monto final puede variar considerablemente dependiendo de las horas trabajadas, los adicionales percibidos y la mejor remuneración mensual que haya tenido cada trabajadora durante esos seis meses. Si la relación laboral no abarcó los seis meses completos del semestre, se debe liquidar el aguinaldo de manera proporcional al tiempo efectivamente trabajado. Es importante aclarar que no existe un mínimo de horas semanales establecido para tener derecho a este beneficio, siempre que la relación laboral sea formal.

Fechas de pago y condiciones legales

La información oficial emitida por la autoridad laboral indica que la segunda cuota del aguinaldo se abonará durante la última jornada laboral del mes de diciembre. Los descuentos legales que correspondan, tales como aportes jubilatorios o sanitarios, se aplicarán sobre la liquidación total, tomando en cuenta la situación impositiva y laboral específica de cada empleada. Este proceso asegura que el pago final refleje fielmente los derechos acumulados durante el semestre. La transparencia en el cálculo es fundamental para evitar discrepancias y garantizar que cada trabajadora reciba lo que le corresponde por ley. La actualización de diciembre cierra un ciclo de ajustes que busca mantener el poder adquisitivo de las empleadas domésticas frente a la inflación, reconociendo la importancia social de sus labores de cuidado. La implementación de estas normas refuerza la seguridad jurídica para empleadores y empleados por igual en el sector doméstico.