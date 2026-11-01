Aumento de tarifas de transporte en CABA y PBA para noviembre

Conoce los nuevos valores del boleto de colectivo y subte en Buenos Aires. Suben tarifas 3.9% en CABA y 5% en PBA a partir del 1 de noviembre.

Las tarifas del transporte público experimentaron un aumento generalizado este domingo 1 de noviembre en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires. Este ajuste tarifario afecta directamente a los usuarios de colectivos y subterráneos, reflejando las actualizaciones pactadas por las respectivas gestiones gubernamentales. En el caso de la Ciudad, el boleto mínimo de colectivo asciende ahora a 956,69 pesos, mientras que en el conurbano bonaerense el valor se sitúa en 1276,06 pesos. Estos cambios implican un impacto económico inmediato para los viajeros diarios que dependen de esta infraestructura para su movilidad cotidiana.

Actualización de precios en la Provincia de Buenos Aires

La gestión de Axel Kicillof estableció un incremento del 5% para los cuadros tarifarios de las líneas urbanas de la Provincia de Buenos Aires. Este mecanismo de actualización se basa en el último dato de inflación disponible correspondiente al mes de septiembre, que registró una variación del 1,9%, sumándole un 2% adicional. Además, en la provincia se incorpora una variable específica que considera el alza de los costos de los combustibles, lo que justifica la magnitud del ajuste aplicado este mes. Los usuarios con tarjeta SUBE registrada deben estar atentos a las nuevas tarifas vigentes para evitar inconvenientes al momento de validar sus viajes.

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El boleto mínimo, correspondiente a trayectos entre 0 y 3 kilómetros, pasó de 1215,09 pesos a 1276,06 pesos. Para quienes realizan recorridos de mayor distancia, los incrementos también son significativos. El tramo que abarca de 3 a 6 kilómetros aumentó de 1366,97 pesos a 1435,56 pesos. Los viajes dentro del rango de 6 a 12 kilómetros tienen un costo de 1595,07 pesos, mientras que los trayectos de 12 a 27 kilómetros cuestan 1914,09 pesos. Finalmente, los recorridos que superan los 27 kilómetros tienen un valor de 2250,34 pesos, representando el costo más elevado para el usuario de transporte público provincial.

Nuevos valores de colectivos y subte en CABA

En la Ciudad de Buenos Aires, los cuadros tarifarios de los colectivos se incrementaron en un 3,9% efectivo a partir de hoy. Este ajuste afecta a las 28 líneas de colectivo que circulan exclusivamente dentro del territorio porteño, incluyendo las líneas 4, 7, 12, 25, 26, 34, 39, 42, 44, 47, 50, 61, 62, 64, 65, 68, 76, 84, 99, 102, 106, 107, 108, 109, 115, 118, 132 y 151. El boleto mínimo de colectivo, válido para distancias de hasta 3 kilómetros, subió de 920,48 pesos a 956,69 pesos. Este incremento busca mantener la sostenibilidad financiera del servicio público de transporte en la capital federal.

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Los precios para recorridos intermedios también han sido modificados. El paso de 3 a 6 kilómetros en la Ciudad pasa de 1022,81 pesos a 1063,04 pesos. Para distancias más extensas, como el tramo de 6 a 12 kilómetros, el costo se fija en 1144,92 pesos, y para trayectos de 12 a 27 kilómetros el precio es de 1226,87 pesos. Asimismo, la tarifa del subte en Buenos Aires también experimentó un ajuste, pasando de 1817 pesos a 1887 pesos, lo que confirma la tendencia alcista de los precios en todos los modos de transporte colectivo de la zona metropolitana.

Ajustes en peajes de autopistas porteñas

Este domingo también se registraron aumentos en los peajes de las autopistas de la Ciudad de Buenos Aires, con un incremento del 1,9%. Las tarifas para motocicletas en la Autopista 25 de Mayo y Perito Moreno se establecen en 2032,63 pesos, subiendo a 3252,63 pesos en hora pico. Para vehículos de hasta 2 ejes y una altura máxima de 2,10 metros, el costo es de 4878,81 pesos, alcanzando los 6914,08 pesos en los momentos de mayor congestión vial. Los vehículos pesados de hasta 2 ejes deben abonar 7724,54 pesos, con una tarifa de hora pico de 11.383,53 pesos en este mismo tramo.

En otras vías como la Autopista Illia, Retiro II-Sarmiento y Salguero, las tarifas para motocicletas son de 1219,79 pesos, subiendo a 1463,41 pesos en hora pico. Los vehículos livianos de hasta 2 ejes y 2,10 metros de altura pagan 2032,63 pesos, con un incremento a 2874,44 pesos en horas punta. Los vehículos pesados de hasta 2 ejes en esta ruta tienen un costo de 3590,72 pesos, que asciende a 5285,26 pesos en el horario de mayor demanda. Por último, en la ruta Alberti, las motocicletas pagan 1219,79 pesos y 1626,32 pesos en hora pico, mientras que los vehículos de hasta 2 ejes pagan 1545,07 pesos y 1951,36 pesos respectivamente. Los vehículos pesados en esta ruta tienen un costo de 2846,13 pesos, llegando a 3658,94 pesos en las horas de mayor congestión vehicular.