El gobierno confirmó un nuevo ajuste para jubilaciones en diciembre 2026 basado en la inflación de octubre. Conoce el monto límite de salarios para pensiones.

El Ministerio de Economía confirmó que las jubilaciones y pensiones en Argentina recibirán un nuevo incremento en diciembre de 2026. Este ajuste sigue estrictamente la fórmula de movilidad vigente, la cual busca proteger el poder adquisitivo de los beneficiarios frente a la erosión inflacionaria.

Cálculo del aumento basado en IPC de octubre

El porcentaje final del aumento se determinó utilizando los datos oficiales publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Específicamente, se tomó como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente al mes de octubre de 2026.

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Esta metodología refleja un incremento mensual registrado en dicha medición. La norma establece que el ajuste debe tomar en cuenta el dato de la inflación con un desfase de dos meses, asegurando que el porcentaje aplicado sea el más reciente disponible para el cierre del año.

Límites salariales y Ley de Pensiones No Contributivas

Paralelamente, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) está gestionando detalles clave para las Asignaciones familiares y pensiones no contributivas. La normativa se rige bajo los parámetros de la Ley 27.793, la cual establece condiciones claras para la continuidad de estos beneficios.

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La legislación contempla explícitamente la posibilidad de compatibilizar el cobro de la pensión con una actividad laboral formal. Una persona que cobra una pensión por discapacidad o por haber cumplido 65 años puede incorporarse al mercado de trabajo sin perder automáticamente la prestación estatal.

Sin embargo, existen restricciones estrictas sobre los ingresos. Para conservar el beneficio, los ingresos netos mensuales por trabajo no deben superar el equivalente a dos salarios mínimos. En noviembre de 2026, ese límite financiero específico es de $797.600 pesos argentinos.

Consecuencias por exceder el ingreso máximo permitido

Si el titular del beneficio supera el monto establecido de $797.600 en sus ingresos laborales, se aplican de inmediato las disposiciones de suspensión previstas por la normativa vigente. Esto implica que el acceso al subsidio queda interrumpido hasta que la situación económica se regularice.

La suspensión también se activa cuando se registran ingresos netos iguales o superiores al equivalente de dos salarios mínimos por conceptos distintos del trabajo asalariado. Asimismo, el cese del pago ocurre si el beneficiario deja de reunir las condiciones establecidas por los organismos competentes para acceder a la prestación original.

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Pagos inmediatos y gestión de retroactivos

En un movimiento relacionado con la regularización de derechos, Pettovello, ministro de Economía, activó el pago inmediato de los retroactivos para jubilados de ANSES con sentencias en la Justicia. Esta acción responde al cumplimiento de la Ley 24463 y busca garantizar la transferencia de fondos atrasados sin demoras burocráticas adicionales.

Estas medidas buscan equilibrar la protección social con la incentivación de la actividad laboral formal. Los ciudadanos deben estar atentos a las actualizaciones de la ANSES para gestionar correctamente sus beneficios, especialmente los nacidos entre 2008 y 2026 para asignaciones familiares.