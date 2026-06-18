Aumento de deudas atrasadas y recomendaciones para priorizar pagos en Argentina

Un estudio muestra que 5,3 millones de personas tienen créditos con más de 90 días de atraso, acumulando deudas por 74,2 billones de pesos. Expertos ofrecen consejos para organizar prioridades de pago y usar el aguinaldo de manera defensiva.

Un reciente estudio reveló que 5,3 millones de personas acumulan atrasos superiores a los 90 días en el pago de sus créditos , lo que representa el 26,9% del total de deudores.

La suma total de estas deudas alcanza los 74,2 billones de pesos, equivalente al 6,5% del Producto Bruto Interno (PBI). Paralelamente, un relevamiento de la consultora que conduce Damián Di Pace indica que cada vez más personas están utilizando ingresos extraordinarios, como el aguinaldo, para intentar ponerse al día con sus obligaciones.

Según ese informe, la proporción de personas que destinará ese ingreso extra para cancelar deudas financieras pasó del 9% al 23% en apenas un año, evidenciando una tendencia creciente a priorizar el pago de deudas frente a la incertidumbre económica. Ante la acumulación de deudas, los especialistas enfatizan que definir prioridades y ordenar los pagos puede marcar la diferencia entre recuperar el equilibrio financiero o profundizar el problema.

Frente a los primeros atrasos, es habitual enfocarse únicamente en la urgencia del mes, pero el punto de partida debe ser la construcción de un panorama completo de la situación. Desde el Centro de Estudios de la Economía Personal y los Pequeños Negocios (CEGEPyN) de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA recomiendan reunir toda la documentación disponible y responder cuatro preguntas clave: cuánto se debe, a quién, bajo qué tasa y en qué situación se encuentra cada obligación.

Este análisis permite tomar decisiones informadas y evitar errores comunes, como intentar cancelar todas las deudas al mismo tiempo, lo que puede resultar inviable. Los especialistas sugieren establecer prioridades, enfocándose primero en las deudas con mayores tasas de interés o aquellas que impliquen consecuencias más graves en caso de incumplimiento, como préstamos prendarios o tarjetas de crédito.

Es crucial considerar el Costo Financiero Total (CFT) de cada operación, que incluye no solo la tasa nominal, sino también gastos administrativos, seguros e impuestos, para medir con precisión el costo real. Una cuota más baja puede esconder un plazo más largo y un costo total mayor. En este contexto, el asesoramiento profesional es clave antes de tomar decisiones críticas, como reestructurar deudas o solicitar nuevos créditos.

La idea central es utilizar ingresos extraordinarios, como el aguinaldo, para recuperar margen financiero y ordenar la economía personal, priorizando la reducción de deudas costo sas y evitando caer en nuevos compromisos que compliquen aún más la situación





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