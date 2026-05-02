Aumentan las multas de tránsito en Buenos Aires casi un 17%

Las multas por infracciones de tránsito en la provincia de Buenos Aires han aumentado un 16,8% debido al incremento de los combustibles. El mal estacionamiento puede costar $221.500 y el exceso de velocidad superar los $2,2 millones.

El primer día de mayo marcó un incremento significativo en las multas por infracciones de tránsito en la provincia de Buenos Aires , alcanzando un 16,8%.

Este ajuste, directamente vinculado al aumento sostenido en los precios de los combustibles, impacta considerablemente en el bolsillo de los conductores. La metodología de cálculo de estas multas se basa en la Unidad Fija (UF), cuyo valor está atado al precio promedio del litro de nafta premium en la sede La Plata del Automóvil Club Argentino (ACA).

El incremento de la UF de $1896 a $2215, vigente hasta finales de junio, se traduce en un aumento considerable de los montos de las infracciones, reflejando la realidad económica actual y la necesidad de ajustar las sanciones a la inflación. El mal estacionamiento, una de las infracciones más comunes, ahora conlleva una multa de $221.500, mientras que el exceso de velocidad puede superar los $2,2 millones, dependiendo de la magnitud de la infracción.

Esta actualización, publicada en el Boletín Oficial provincial a través de una resolución del gobierno encabezado por Axel Kicillof, busca mantener la efectividad de las sanciones como disuasivo y garantizar la seguridad vial en la provincia. Es crucial que los conductores estén al tanto de estos nuevos valores para evitar sorpresas y, sobre todo, para fomentar una conducción responsable y respetuosa de las normas de tránsito.

El sistema de multas en la provincia de Buenos Aires se caracteriza por su vinculación directa con la Unidad Fija, lo que implica que el monto final de cada infracción varía no solo por la gravedad de la falta cometida, sino también por las fluctuaciones en el precio de la nafta premium. Esta dinámica, aunque compleja, busca reflejar la realidad económica y evitar que las multas se desactualicen rápidamente.

Además del mal estacionamiento y el exceso de velocidad, otras infracciones comunes como la falta de Verificación Técnica Vehicular (VTV), circular sin la patente correspondiente o sin seguro obligatorio, también se ven afectadas por este aumento. La VTV, por ejemplo, es un requisito fundamental para garantizar la seguridad del vehículo y de los demás usuarios de la vía pública, y su incumplimiento conlleva una multa considerable.

De igual manera, la falta de patente o seguro implica una grave irregularidad que pone en riesgo la seguridad vial y la protección de las víctimas en caso de un accidente. El gobierno provincial ha enfatizado la importancia de cumplir con estos requisitos básicos para evitar sanciones y, sobre todo, para contribuir a un tránsito más seguro y ordenado.

La transparencia en el cálculo de las multas y la disponibilidad de información clara y accesible para los conductores son aspectos clave para garantizar la legitimidad del sistema y fomentar la confianza de la ciudadanía. Ante la aplicación de una multa que se considere injusta o indebida, los conductores tienen la posibilidad de presentar un reclamo ante el Juzgado de Faltas correspondiente a su domicilio.

Para ello, es fundamental contar con la documentación que respalde el reclamo, como fotografías, videos, testigos o cualquier otra evidencia que demuestre la inocencia del conductor o la irregularidad en la aplicación de la multa. El proceso de reclamo puede ser complejo y requiere paciencia y perseverancia, pero es una herramienta importante para defender los derechos de los conductores y garantizar la justicia en el sistema de tránsito.

El gobierno provincial ha instado a los conductores a utilizar este mecanismo en caso de considerar que han sido sancionados injustamente, y ha asegurado que se analizarán cuidadosamente todos los reclamos presentados. Además, se ha recordado a los conductores la importancia de cumplir con todas las normas de tránsito y de mantener sus vehículos en condiciones óptimas para evitar multas y, sobre todo, para garantizar su propia seguridad y la de los demás usuarios de la vía pública.

La prevención es la mejor herramienta para evitar sanciones y contribuir a un tránsito más seguro y responsable. El gobierno de Kicillof ha reafirmado su compromiso con la seguridad vial y ha anunciado nuevas medidas para mejorar la infraestructura vial y fortalecer los controles de tránsito en toda la provincia





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