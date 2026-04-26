Aulacampo: Conectando la Universidad con la Realidad Agropecuaria en General La Madrid

La Sociedad Rural de General La Madrid realizó una nueva edición de Aulacampo, un programa educativo que acerca a estudiantes universitarios a la realidad productiva del sector agropecuario a través de experiencias prácticas en establecimientos rurales, fortaleciendo el vínculo entre la academia y la producción local.

La Sociedad Rural de General La Madrid ha concluido con éxito una nueva edición de Aulacampo , un programa educativo innovador diseñado para conectar a los estudiantes universitarios con la realidad tangible y dinámica del sector agropecuario .

Esta iniciativa, que ya se encuentra en su tercera edición consecutiva, ofrece a los alumnos de los últimos años de carreras afines al agro, como agronomía, veterinaria y carreras relacionadas, una oportunidad invaluable para complementar su formación teórica con experiencias prácticas inmersivas en el corazón de la producción agrícola y ganadera del partido bonaerense de General La Madrid. El programa, que se desarrolló a lo largo de dos jornadas intensivas, se centra en el lema “Conectando la Universidad con la Producción”, reflejando su compromiso fundamental de cerrar la brecha existente entre el conocimiento académico y las necesidades del mundo real.

Los participantes tuvieron la oportunidad de recorrer campos emblemáticos como La Gama y La Carola, donde fueron recibidos con charlas técnicas impartidas por expertos en la materia, observaciones detalladas de diversos sistemas productivos y, lo más importante, un diálogo abierto y constructivo con productores locales y responsables técnicos. Esta interacción directa permitió a los estudiantes comprender de primera mano los desafíos y oportunidades que presenta el sector agropecuario actual.

Aulacampo no se limita a una simple visita a campos de cultivo o establecimientos ganaderos. El programa está cuidadosamente estructurado para proporcionar a los estudiantes una visión integral del funcionamiento de los establecimientos rurales, desde la planificación y gestión de los recursos hasta la implementación de tecnologías innovadoras y la adopción de prácticas sustentables.

Los recorridos abarcaron una amplia gama de modelos productivos, incluyendo sistemas agrícolas, ganaderos y mixtos, lo que permitió a los participantes apreciar la diversidad y complejidad del sector. Además, se hizo especial énfasis en la importancia de la tecnología, la gestión eficiente y la sustentabilidad como pilares fundamentales para el desarrollo del agro argentino.

Los estudiantes tuvieron la oportunidad de analizar en detalle los procesos productivos, identificar los desafíos que enfrentan los productores y proponer soluciones basadas en sus conocimientos académicos. La propuesta fomenta un espacio de intercambio de ideas y perspectivas, donde los estudiantes pueden compartir sus conocimientos teóricos y los productores pueden aportar su experiencia práctica.

La Sociedad Rural de General La Madrid destaca que el objetivo principal de Aulacampo es acortar la distancia entre la universidad y el sector productivo, creando un ecosistema de colaboración que impulse la innovación y el crecimiento del agro. Se busca generar un espacio de intercambio que favorezca la construcción de redes profesionales y la identificación de oportunidades laborales a futuro para los jóvenes profesionales.

La iniciativa, impulsada por la Comisión Directiva de la Sociedad Rural, bajo la presidencia de Marcos Antía, se enmarca en una estrategia más amplia de promoción del desarrollo agrícola-ganadero del distrito y de fomento de la participación de las nuevas generaciones en la actividad. La Comisión Directiva, que asumió sus funciones en julio de 2023, ha priorizado la implementación de iniciativas que contribuyan a fortalecer el sector agropecuario local y a atraer a jóvenes talentos.

Aulacampo no solo involucra a estudiantes y productores, sino que también convoca a la comunidad local a participar activamente en el programa. Los productores locales son invitados a abrir las puertas de sus establecimientos para recibir a los estudiantes, compartir sus experiencias y mostrar sus modelos de trabajo y decisiones de gestión. Se considera que el productor cumple un rol fundamental como referente del conocimiento práctico y como mentor de las futuras generaciones de profesionales del agro.

Tras las exitosas ediciones de 2024 y 2025, que contaron con la participación de universidades de toda la región, Aulacampo se consolida como una propuesta de referencia en el ámbito educativo y productivo. El programa pone en valor el aprendizaje en campo, fortalece el vínculo entre el ámbito académico y la producción agropecuaria local, y contribuye a la formación de profesionales del agro altamente capacitados y comprometidos con el desarrollo sustentable del sector





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