Análisis de la novela Augustus de Liliana Bellone, premiada en 1993. Descubre cómo la saga de inmigrantes piamonteses en Salta dialoga con el Imperio Romano.

La obra literaria Augustus, escrita por la autora Liliana Bellone, constituye un relato profundo sobre la dinastía de los Campassi, una familia de inmigrantes piamonteses radicados en Campo Santo, Salta. Este texto fue distinguido con el prestigioso premio Casa de las Américas en el año 1993, consolidándose como una pieza clave de la narrativa regional. La novela traza el arco completo de la saga familiar, abarcando su etapa inicial de esplendor, el progresivo proceso de decadencia y su eventual caída estrepitosa.

La Voz Narrativa y el Diálogo con la Antigüedad

La narrativa se sostiene mediante una voz monologal encabezada por Elena, cuya perspectiva se fusiona en ocasiones con la de su hermana Clara. Esta estructura permite explorar la genealogía, la memoria colectiva y la pérdida en un tono que combina elementos oníricos con una profunda melancolía. El texto entabla un fecundo diálogo con la Antigüedad grecolatina, haciendo referencia constante a su historia, sus mitos y la figura de sus dioses para contextualizar la experiencia familiar.

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Estas referencias antiguas no aparecen como citas tradicionales, sino que irrumpen en la narración a través de apartes escritos en cursiva. La ausencia de signos de puntuación convencionales, limitándose únicamente al uso de guiones medios, sitúa estos fragmentos en un plano mental o de asociación libre. Este estilo evoca la técnica freudiana y refuerza la atmósfera de sueño que caracteriza la percepción de la realidad por parte de los personajes principales.

Símbolos de Abundancia y el Despertar de Augusto

En las primeras etapas de la saga, vinculadas a la edad de oro de los Campassi, el trabajo agrícola en la finca de Campo Santo se presenta como símbolo de triunfo y prosperidad. La narrativa describe la cosecha con una riqueza sensorial detallada, mencionando la llegada del primer maíz, la primera hortaliza y la primera vid. Los carros se llenan del olor a la tierra trabajada, derramando pimientos, papas polvorientas, rabanitos, berenjenas lustrosas, apio, perejil y lechugas arrepolladas.

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Esta abundancia se entrelaza con menciones explícitas a Virgilio, figura recurrente en la obra de Bellone. Las referencias a los labradores en la dulce campaña evocan la exaltación de la vida campesina presente en las Geórgicas y las Bucólicas. Campo Santo se transforma así en una suerte de Arcadia idílica. Sin embargo, esta armonía se desvanece con la aparición del mes de agosto, mes que da título a la novela y que simboliza un cambio drástico en el destino de la familia.

El Peso de la Historia Romana y el Destino Familiar

El título Augustus alude al nombre adoptado por Octaviano, quien instauró el Principado romano en el año 27 a.C. y es considerado el primer emperador de Roma. En su honor, el mes Sextilis del antiguo calendario fue renombrado. Este mes resulta crucial en la historia de los Campassi, ya que es el mes de nacimiento tanto de Elena como de Clara. En palabras de Elena dirigidas a Clara, el mes de agosto se describe como un tiempo de polvo, viento seco e incendios, asociado a la catástrofe y al caos perfecto que embriaga a los personajes.

Según la crítica María Julia Druille, Augusto representa el establishment de un período de paz, estabilidad y expansión del Imperio. Este peso histórico y la ambición familiar por la riqueza se proyectan sobre las hermanas, nacidas para brillar en una familia influyente de Salta. Elena, al ser la mayor, encarna originalmente la grandeza y la destrucción asociada a la figura del primer emperador. Su decisión de romper el compromiso con Amadeo Zabala para entregarse a Pablo Iriarte sella el destino inicial de la familia.

Repetición del Destino y la Sangre Imperial

Tras el abandono de Clara por parte de Pablo Iriarte, quien la deja por Margarita Quiroga, Elena sigue un patrón similar. Entabla una relación amorosa con Ángel Iriarte, admitiendo que lo amó por ser idéntico a su hermano. En él, Elena reconoce al hombre que Clara amó, abrazando así también el caos de agosto. Este ciclo de repetición y destino trágico se vincula con referencias a Constantino, Bizancio y Santa Elena.

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La narrativa cierra estableciendo que el dieciocho de agosto, día de Santa Elena, es el mes de la familia. La sangre italiana de los Campassi busca perpetuarse y trascender a través de estas conexiones con el Imperio Romano de Occidente y el Oriente. La novela utiliza estos elementos históricos para elevar la saga personal de los inmigrantes a una escala épica, donde la gloria y la ruina son caras de la misma moneda imperial.