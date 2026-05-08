Augusto Batalla: De 'nunca jugaría en el Xeneize' a 'analizar cualquier propuesta'

El exarquero de River, Augusto Batalla, ha dejado abierta la posibilidad de jugar en el Xeneize o Huracán, aunque en el pasado había dicho que nunca jugaría en ambos clubes. Su presente en Rayo Vallecano es inmejorable, lo que hace que una salida del equipo español sea poco probable.

El exarquero de River , Augusto Batalla , reconoció que en el pasado dijo que nunca jugaría en el Xeneize o Huracán , por su paso por San Lorenzo , aunque ahora acepta que está más grande para analizar cualquier propuesta.

Seguinos en la grave lesión que sufrió Agustín Marchesín derivó en que el Xeneize comience a pensar en un refuerzo para ese puesto, de cara al segundo semestre. Así, resultó sorpresiva la respuesta de Batalla, exarquero de River con un gran presente en Rayo Vallecano, quien a pesar de haber dicho en el pasado que nunca jugaría en el club de la Ribera, esta vez dejó la puerta abierta ante la consulta de TyC Sports: 'Es verdad que en su momento dije que en Boca o Huracán no jugaría.

Pero hoy tengo un par de canas más, estoy un poquitito más viejo y el teléfono se lo atiendo a todo el mundo, escucho y analizo'. El futbolista, en diálogo con TyC Sports, hizo referencia también a su estadía por San Lorenzo y la chance de jugar en el Globo. La realidad indica, de todas maneras, que el presente de Batalla es inmejorable en España, por lo que una salida de Rayo Vallecano, hoy, parece impensada.

Eso, sumado a su pasado en el Millonario, aún a pesar de su postura, parecen cerrarle las puertas. Batalla es hoy figura de su equipo, incluso con un penal atajado ante Racing de Estrasburgo en el 2-0 que sirvió para que Rayo Vallecano clasifique a la final de la UEFA Conference Leagu





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