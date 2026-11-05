Auge de la memoria HBM yDRAM impulsado por la IA en 2026

El mercado de memorias HBM y DRAM experimentará un crecimiento explosivo en 2026 y 2027 gracias a la demanda de centros de datos de IA. Analizamos las proyecciones financieras y las empresas clave para inversores.

La industria tecnológica global atraviesa un punto de inflexión crítico definido por la necesidad masiva de infraestructura de memoria. La inteligencia artificial no solo requiere procesadores potentes, sino también capacidades de almacenamiento y acceso a datos extremadamente rápidas. Esta demanda estructural ha transformado los chips de memoria en uno de los negocios más rentables de la actualidad. Los gigantes de la nube compiten intensamente por asegurar el suministro de componentes para alimentar sus nuevos centros de datos. El resultado inmediato es una combinación de demanda creciente, capacidad de fabricación limitada y precios en constante ascenso.

Crecimiento del mercado de memorias en 2026

Las proyecciones de la consultora Gartner confirman la magnitud histórica de esta oportunidad de inversión en el sector de semiconductores. Según su actualización de agosto de 2026, los ingresos mundiales del mercado de memorias alcanzarán los u$s 837.300 millones durante este año. Esta cifra representa un salto drástico frente a los u$s 220.100 millones registrados en 2025. Las expectativas indican que este volumen podría superar los u$s 1,07 billones en 2027, consolidando una tendencia alcista sin precedentes en la industria.

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La expansión de los ingresos responde directamente al aumento de las cantidades demandadas y al encarecimiento progresivo de los componentes. La consultora estima que los ingresos por DRAM crecerán un 246,6% en 2026. Paralelamente, los ingresos correspondientes a NAND Flash avanzarán un impresionante 371,9%. Estos porcentajes reflejan la urgencia de los proveedores de servicios en la nube para garantizar la continuidad operativa de sus sistemas.

Tecnologías HBM y NAND Flash críticas

Dos tecnologías fundamentales impulsan este fenómeno de transformación tecnológica en el mercado global. La primera es la DRAM, que permite almacenar temporalmente los datos que necesitan los procesadores para funcionar. Dentro de esta categoría se encuentra la HBM (High Bandwidth Memory), una memoria de alto ancho de banda diseñada específicamente para aceleradores de inteligencia artificial. Esta tecnología transfiere enormes volúmenes de información a gran velocidad, siendo indispensable para el entrenamiento de modelos complejos.

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La segunda tecnología clave es la NAND Flash, utilizada comúnmente en unidades de almacenamiento SSD. Su demanda también crece exponencialmente porque los centros de datos necesitan conservar cantidades cada vez mayores de información. Esta capacidad es esencial para entrenar modelos, alimentar sistemas operativos y ejecutar aplicaciones de IA de manera eficiente. La interdependencia entre estos componentes está redefiniendo la arquitectura de la computación moderna.

Subas de precios en el cuarto trimestre de 2026

La consultora TrendForce anticipa nuevas subas en los costos contractuales de los componentes de memoria. Para el cuarto trimestre de 2026, proyecta aumentos de entre 10% y 15% en los precios contractuales de DRAM convencional. Estos incrementos son significativos y responden a la presión de la oferta sobre una demanda insatisfecha. La escasez de capacidad de fabricación limita la capacidad de la industria para responder rápidamente a las órdenes.

En el caso de la tecnología NAND Flash, los aumentos proyectados son aún más pronunciados, situándose entre 15% y 20%. Esta tendencia afecta directamente a los costos operativos de las empresas tecnológicas. En el caso de los SSD empresariales, utilizados exclusivamente en centros de datos, la demanda de los grandes proveedores de infraestructura mantiene una presión adicional sobre la oferta disponible. Este desequilibrio estructural garantiza que los precios se mantengan en niveles elevados durante el resto del año.

Micron Technology: líder en memoria para IA

Micron Technology (NASDAQ: MU) es uno de los tres grandes fabricantes mundiales de memorias DRAM y NAND, junto con Samsung y SK Hynix. La compañía tiene su sede en Boise, Estados Unidos, y desarrolla componentes críticos para servidores, computadoras, teléfonos y centros de datos. Su principal fortaleza en esta nueva etapa es su tecnología HBM, fundamental para los aceleradores de inteligencia artificial. También produce memorias DRAM convencionales y unidades de almacenamiento, lo que le permite participar de diferentes segmentos del mercado.

Los resultados financieros acompañan el crecimiento bursátil de la empresa en el ejercicio fiscal 2026. La compañía facturó u$s 133.188 millones, frente a u$s 37.378 millones del período anterior. Su ganancia neta alcanzó los u$s 84.969 millones, demostrando una eficiencia operativa excepcional. En Wall Street, sus acciones acumularon una suba cercana al 179% entre enero y el 4 de noviembre, y del 265% interanual. Sin embargo, atravesaron una corrección importante, perdiendo alrededor del 25% en el último mes. Para invertir desde Argentina, el certificado se negocia con el símbolo MU, con un ratio de conversión de cinco Cedear por cada acción de Wall Street.

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SK Hynix domina el suministro de HBM

SK Hynix es uno de los jugadores más importantes de la industria y un proveedor estratégico de memorias HBM para los fabricantes de aceleradores de IA. Tiene su sede en Corea del Sur y se especializa en DRAM, NAND y soluciones de almacenamiento para servidores y dispositivos electrónicos. Su principal ventaja competitiva está en las memorias HBM, un componente crítico para los procesadores que utilizan empresas como Nvidia. La compañía también avanza activamente con HBM4, la nueva generación de esta tecnología avanzada.

En octubre, la compañía surcoreana presentó resultados récord para el tercer trimestre de 2026. Facturó 104,6 billones de wones surcoreanos y obtuvo una ganancia operativa de 83,3 billones. Su margen operativo llegó al 80%, reflejando una capacidad de producción y ventas extremadamente eficiente. Además, informó que ya tiene acuerdos de suministro de largo plazo para más de la mitad de su capacidad de producción prevista para 2027 y 2028. Esta seguridad contractual garantiza ingresos futuros estables ante la incertidumbre del mercado.

Oportunidades de inversión desde Argentina

El mercado local ofrece alternativas concretas para participar de este negocio mediante Certificados de Depósito Argentinos (Cedear). Estos instrumentos representan acciones o certificados de compañías que cotizan en el exterior y permiten negociarlos en pesos. Los inversores pueden adquirir estos activos desde una cuenta comitente abierta en un agente de liquidación y compensación (ALyC). Esta herramienta financiera democratiza el acceso a los beneficios del boom de la inteligencia artificial y la memoria.

La combinación de demanda creciente, capacidad de fabricación limitada y precios en ascenso crea un escenario favorable para los accionistas de estas empresas líderes. La transformación digital y la adopción masiva de la inteligencia artificial no son tendencias pasajeras, sino cambios estructurales en la economía global. Los proveedores de memoria están en el centro de esta revolución tecnológica, asegurando un crecimiento sostenido en los próximos años.