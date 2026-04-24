Audio Revelador: Gianinna Maradona Revela las Dudas Sobre la Comprensión de Diego Sobre su Internación Domiciliaria

Un audio filtrado de Gianinna Maradona expone sus preocupaciones sobre el estado mental de su padre, Diego Armando Maradona, y su capacidad para comprender los términos de su internación domiciliaria tras la operación por un hematoma subdural. El mensaje revela temores sobre la reacción de Maradona ante la presencia constante de personal médico y terapéutico, y su posible resentimiento hacia su familia.

Un audio revelador de Gianinna Maradona , filtrado durante el segundo juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, ha generado una profunda conmoción y ha reabierto el debate sobre las condiciones en las que el Diez enfrentó su internación domiciliaria.

El mensaje, fechado el 11 de noviembre de 2020, dirigido al entonces médico de cabecera de Maradona, Leopoldo Luque, expone las preocupaciones de Gianinna sobre la capacidad de su padre para comprender la gravedad de su situación y los términos de su tratamiento. En el audio, Gianinna expresa su malestar por la exposición mediática de su padre, especialmente por las imágenes de él en bata y con la cabeza vendada tras la operación por un hematoma subdural en la Clínica Olivos.

Sin embargo, su principal inquietud radica en el estado mental de Maradona y su posible reacción ante la realidad de su internación domiciliaria. La hija del Diez temía que su padre se sintiera traicionado y resentido por la presencia constante de personal médico y terapéutico en su hogar, anticipando una confrontación emocional devastadora. El audio detalla la preocupación de Gianinna por la falta de comprensión de Maradona sobre su estado de salud y la necesidad de asistencia continua.

Utilizando un lenguaje coloquial, Gianinna describe cómo su padre parecía ajeno a la seriedad de su situación, afirmando que 'no caza ‘one’ lo que se le viene'. Esta frase, cargada de significado, sugiere que Maradona no era plenamente consciente de las implicaciones de su internación domiciliaria y de la necesidad de rehabilitación.

Gianinna relata una conversación en la que se despidió de Carlos Díaz, uno de los asistentes terapéuticos, y cómo esto la llevó a cuestionar la capacidad de su padre para procesar la información y adaptarse a su nueva realidad. La hija del Diez también manifiesta su temor a que Maradona se enfrentara a un panorama inesperado al llegar a su casa en Tigre, más allá de la simple restricción de consumir alcohol.

Expresa su preocupación por la posibilidad de que su padre se sintiera abrumado por la situación y reaccionara de manera negativa, generando un conflicto familiar. El audio revela una profunda angustia y una sensación de impotencia ante la fragilidad emocional de Maradona. El contexto en el que se produjo este audio es crucial para comprender su relevancia. Diego Maradona había sido operado con éxito de un hematoma subdural, pero su recuperación requería cuidados intensivos y una supervisión constante.

Tras el alta hospitalaria, fue trasladado a una casa en el barrio privado San Andrés, donde fue monitoreado por un equipo médico liderado por Leopoldo Luque, junto con la responsable de su prepaga, Nancy Edith Forlini, y la psiquiatra Agustina Cosachov. Sin embargo, la internación domiciliaria se desarrolló en un ambiente de creciente tensión y controversia, marcado por la falta de comunicación y la desorganización en el equipo médico.

El audio de Gianinna Maradona pone de manifiesto las dudas y los temores que existían en el entorno familiar sobre la idoneidad de este régimen de tratamiento y la capacidad de Maradona para afrontarlo. La filtración de este mensaje durante el juicio ha reavivado las acusaciones contra Luque y otros profesionales de la salud, quienes son acusados de negligencia y mala praxis en la atención brindada a Maradona.

El audio se ha convertido en una pieza clave en la búsqueda de la verdad sobre las circunstancias que rodearon la muerte del Diez, y ha generado un intenso debate público sobre la responsabilidad de los médicos y la necesidad de garantizar una atención adecuada a las personas con problemas de salud mental y adicciones





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