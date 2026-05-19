Audiencia en el juicio por la muerte de Diego Maradona, Gianinna Farsoni acusa a Leopoldo Luque por el tratamiento médico que recibió su padre

Después de que Gianinna Farsoni y Luque involucrarSE en una discusión en su exposición, Gianinna interrompiÓ la sala y tuvo que ser contenida por su familia. Gianinna Farsoni cuestionó las decisiones tomadas por el equipo de salud y acusó a Luque por el tratamiento médico que recibió su padre en la internación domiciliaria de Tigre. Gianinna Maradona defiende la justicia y asistió a las últimas audiencias en el juicio por la muerte de su papá. El tribunal decidió tomar un cuarto intermedio y dejar la continuidad de las declaraciones de Luque y Díaz pendientes.

El jueves, durante la audiencia, Gianinna Maradona y Luque se envolveron en una fuerte discusión durante su exposición, lo que impactó emocionalmente a Gianinna que se quebró delante del tribunal y tuvo que ser contenida por su familia.

Gianinna Farsoni, una de las hijas de Diego Maradona, apuntó directamente contra Luque por el tratamiento médico que recibió su padre en la internación domiciliaria de Tigre y cuestionó decisiones tomadas por el equipo de salud. Gianinna Maradona, que asistió a las últimas audiencias en el juicio por la muerte de su papá, pide que se haga justicia.

El tribunal decidió tomar un cuarto intermedio y dejar en suspenso las declaraciones de Luque y Díaz, sospechados de haber cometido el delito de asesinato simple con dolo eventual. Gianinna Maradona y Luque estaban en pugna en la audiencia en la que se discutieron las últimas etapas de la vida del exfutbolista y cómo lo recibió el entorno de Diego.

Jana, una de las hijas de Diego, alcanzó a declarar anteriormente y aseguró que había dificultades para comunicarse con su padre y confiaba en las recomendaciones del equipo médico encabezado por Leopoldo Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov aunque su familia no tenía conocimientos médicos. La familia de Diego Maradona participó en las audiencias en la plaza de San Isidro y en la que se compartió información sobre la internación en la casa del barrio San Andrés mientras su padre, Diego Maradona, recibía tratamiento médico en la internación domiciliaria de Tigre en los días previos a su muerte en noviembre del 2020





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