Audiencia Clave en Comodoro: Padrastro de Ángel López Rechaza Acusaciones de Maltrato Infantil

Tras la trágica muerte de Ángel López, un niño de 4 años en Comodoro Rivadavia, se realizó la audiencia de control de detención del padrastro, Michel Kevin González, principal acusado. González negó rotundamente todas las acusaciones de maltrato, alegando inocencia y cuestionando el juicio social. Su madre, Mariela Altamirano, también se encuentra detenida.

La conmovedora historia de Ángel López , un niño de tan solo 4 años cuya trágica muerte en Comodoro Rivadavia ha sacudido a toda la nación, ha dado un nuevo y doloroso giro en el ámbito judicial y social. Este martes se llevó a cabo la audiencia de control de detención y la apertura de la investigación correspondiente, revelando detalles que profundizan el pesar y la indignación.

Michel Kevin González, identificado como el padrastro del menor y señalado como el principal sospechoso por la fiscalía, fue trasladado a la Alcaldía. Previamente, había permanecido detenido en la Comisaría Seccional General Mosconi, ubicada en el Kilómetro 3, desde el domingo, día en que se realizó el procedimiento inicial. El mediático caso cobró una nueva dimensión cuando, según reportó el medio local ADN Sur, los abogados defensores de González elevaron una solicitud peculiar: el pedido de ser alojado en una celda que contara con luz natural y un baño en óptimas condiciones. Este requerimiento, en medio de la gravedad de las acusaciones que pesan sobre él, generó una ola de reacciones y comentarios en las redes sociales, evidenciando el fuerte contraste entre la situación procesal del acusado y sus exigencias. Paralelamente, Mariela Altamirano, la madre de Ángel, continúa detenida en la Comisaría de Rada Tilly, una localidad situada a aproximadamente 10 kilómetros de Comodoro. Altamirano ya se encontraba privada de su libertad desde el pasado domingo 12 de abril, una semana después del fallecimiento de su hijo en el Hospital Regional Víctor Sanguinetti, donde fue llevado en un estado crítico. El desarrollo de la audiencia permitió escuchar el descargo del principal imputado, Michel Kevin González, quien de manera enfática rechazó categóricamente todas las acusaciones vertidas en su contra. Con vehemencia, ante la mirada atenta de la justicia, declaró que jamás existieron maltratos hacia el pequeño Ángel. Reiteró la inocencia tanto suya como de la madre del niño, y desmintió rotundamente las versiones que circulaban sobre agresiones previas. González cuestionó con firmeza el juicio social que, a su entender, se desató de forma inmediata y ha recaído sobre ellos desde el primer instante en que el caso tomó estado público. Aseguró que las correcciones hacia el niño eran las habituales para su edad y negó enfáticamente las aseveraciones sobre golpes severos, maltratos crueles o el uso de agua fría como método disciplinario, calificando dichas narrativas de barbaridades. Además, el padrastro afirmó que nunca tuvieron intenciones de evadir responsabilidades ni de escapar, y que siempre se mostraron dispuestos a colaborar con el curso de la investigación. "Nos juzgaron desde el primer momento que lo llevamos al hospital. Yo quiero que se descubra la verdad y que nos dejen de culpar", manifestó González, evidenciando su deseo de que prevalezca la justicia sobre los juicios anticipados y las especulaciones mediáticas que han envuelto este trágico suceso. El caso sigue en proceso de investigación, con la comunidad expectante ante el desarrollo de los acontecimientos





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